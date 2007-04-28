صدور مجوز کلینیک تخصصی دیابت برای 10 مرکز بهداشت شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای پیشگیری از دیابت و درمان بیماران دیابتی، حوزه مشاور سلامت شهردارتهران به منظور همکاری با مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت، علاوه بر آموزش پزشکان، مجوز کلینیک تخصصی دیابت برای 10 مرکز بهداشت و درمان شهرداری تهران صادر خواهد کرد.

با اجرای این طرح کلینیک های دیابت شهرداری تهران به عنوان کلینیک های الگو سندروم متابولیک، علاوه بر بیمه شدگان تحت پوشش شهرداری، به سایر شهروندان نیز خدمات لازم را ارائه خواهد داد.

بنابراین گزارش، حوزه مشاور سلامت شهردار تهران از طریق پیام آوران سلامت دانش آموزی، فرهنگسرای سلامت و مراکز بهداشتی و درمانی مناطق مختلف شهرداری، دراجرای طرح غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید نوزادان و اطلاع رسانی در زمینه مشکلات ناشی از این بیماری و رسیدگی فوری به آن همکاری خواهند داشت.

مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت، طی 14 ماه با استفاده از تجربه کشورهایی مانند ژاپن ، طرح غربالگری کم کاری تیروئید را در کشوراجرا کرده است که بر این اساس در پایان سال گذشته طبق آمار نقاط جغرافیایی تحت پوشش، از 400 هزار تست نوزاد سه تا پنج روزه، 964 بیمار ثبت شدند و تحت درمان قرار گرفتند.