به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، حسن خوشرو نماينده‌ مردم كرمان در نطق پيش از دستور خود با قرائت آيه‌ انا لله وانا اليه راجعون گفت: نمي‌دانم مرثيه‌ بم را چگونه بسرايم،‌ و لطف و مرحمت خداوند را در قالب كلمات بگنجانم، ‌همين بس آنكه از تو و بندگان توست، ‌زيبايي است و آنكه مربوط به ما و گذشته‌ ماست، كوتاهي و غفلت است.

نماينده‌ مردم كرمان با بيان اينكه ساعت پنج و بيست و هشت دقيقه‌ بامداد صبح روز جمعه، زلزله‌اي به قدرت بيش ازهفت ريشتر، شهرستان بم را با جمعيتي در حدود دويست و پنجاه هزار نفر، به شدت لرزاند و فاجعه‌ ملي را در تاريخ ايران به ثبت رساندافزود : در مدتي كوتاه ‌تر از يك دقيقه، هفتاد درصد شهر تاريخي بم با جمعيتي بيش از صد هزار نفر را ويران نمود و سي درصد بقيه‌ شهر نيز هفتاد درصد تخريب گشت. هزاران نفر بدون هيچ واكنشي، جان سپردند و صداي هزاران نفر كه در زير آوار نفسي داشتند در كوچه‌ها و خيابان‌هاي شهر به گوش مي‌رسيد، سنگ فرش كوچه‌ها وآسفالت خيابان‌ها بستر ده‌ها هزار نفر مجروح و مصدوم گرديد، مردم آواره و داغ ديده، حيران و مبهوت با آه و ناله سراغ عزيزانشان را مي‌گرفتند.

خوشروگفت : استاندار كرمان و مديران اجرايي به همراه تعدادي از نمايندگان مردم كرمان در مجلس شوراي اسلامي بلافاصله خود را به شهر بم رساندند و ستاد امداد را تشكيل دادند.

وي ادامه داد : دليرمردان نظامي مخصوصا برادران هوانيروز و نيروي هوايي و زميني با كليه‌ امكانات خود در سپاه و ارتش و نيروي انتظامي، بلافاصله وارد منطقه شدند، امدادگران در همه‌ ارگان‌هاي امدادرساني، با اينكه روز جمعه بود، در كوتاه ‌ترين مدت خود را به محل حادثه رساندند، اكيپ‌هاي پزشكي در استان با لوازم و نيازهاي اوليه خود را وارد منطقه كردند، استان كرمان آنچه داشت با توجه به تجربه از زلزله‌هاي قبلي درطبق اخلاص گذاشت و تقديم عزيزان حادثه ديده نمود و اين جاي بسي تشكر دارد.

خوشرو در ادامه به تشكيل ستاد بحران در وزارت كشور با حضور تعدادي از وزرا و فرماندهان نظامي به رياست رييس جمهور اشاره و عنوان كرد: هنوز روشنايي روز به شب نرسيده بود كه تعدادي از وزرا و مسئولين نظامي به منطقه بم رسيدند، و با هماهنگي با مسئولين استان، هر كدام با توجه به مسئوليت‌شان، دستورات لازم را صادر و بر امور مربوطه نظارت مي‌نمودند، و آن شب سرد و فراموش نشدني را در كنار مردم داغدار تا صبح با تلاش و كوشش فراوان سپري نمودند.

وي در ادامه با بيان اينكه اين اقدامات جاي تشكر مضاعف دارد، خاطرنشان كرد:‌ اما عمق فاجعه‌ بم بيش از آنچه فكر مي‌كرديم بود، و با همه‌ اين تلاش‌ها امور به كندي پيش مي‌رفت.

پيام تسليت بزرگواران، رهبر معظم انقلاب، سران سه قوه‌ و مجمع تشخيص مصلحت نظام، مراجع تقليد، همدردي مردم بزرگوار ايران و روسا و مردم سراسر جهان با حضور به موقع مسئولين در منطقه و آن همه زيبايي كه مردم در جاي جاي كشور ايران آفريدند، اندوه جانكاه و نفس‌گير را تا حدي التيام مي‌بخشيد.

نماينده‌ مردم كرمان درخانه ملت با بيان اينكه به عنوان بنده‌اي كوچك ازاين درياي بزرگ وبا وقار و وفادار ازتمام دست‌اندركاران كه هرچه مي‌توانستند انجام دادند و مي‌دهند، كمال تشكر را دارم افزود : مخصوصا از خلبانان شجاعي كه هواپيماهاي بزرگ نظامي و مسافربري را در فرودگاه كوچك بم به خاطر نجات جان مجروحان و رساندن كمك‌هاي ضروري به مجروحان به زمين نشاندند و پل هوايي بم را به تمام نقاط كشور برقرار نمودند دست آنها و همه‌ همكارانشان را درهواپيمايي كشور مي‌بوسم.

وي در ادامه نطق خود به خبررساني به موقع و با دقت رسانه‌ها، ‌روزنامه‌هاي محلي و كشوري، صدا و سيماي مركزي كرمان و ايران كه قلب مردم ايران و داغديدگان خطه‌ بم را به هم پيوند زد و صحنه‌هاي غيرقابل تصور و فراموش نشدني را به ثبت رساند اشاره و تصريح كرد: درود بر شما، به راستي شما پيرو آن ابرمردي هستيد كه نان جوين و ظرف شيرخود را بين نيازمندان و يتيمان تقسيم مي‌نمود، و خود گرسنه سر به بالين مي‌نهاد.

وي گفت: به راستي اگر ما چنين مردمي نمي‌داشتيم بايد چه مي‌كرديم، چه خوب است سياستمداران مهر و محبت را از همين مردم بياموزند و همانند ورزشكاران و هنرمندان به مردم عشق بورزند.

وي خطاب به رياست مجلس افزود: جناب آقاي كروبي، هم اكنون امدادرساني با محوريت دولت خدمت‌گزار و با همكاري تمام ارگان‌ها و سازمان‌هاي مربوطه با جديت در حال انجام است، و هيات فرستاده از طرف جنابعالي، گزارش خود را تقديم مي‌نمايد، براي اولين بار است كه با خدمت شايسته‌ دولت‌مردان، در كمتر از يك روز، بيش ازپنج هزار نفر مجروح به سراسر ايران منتقل شدند، كه از شما و همكاران مجلس و دولت و خصوصا برادر بسيار بزرگوار جناب آقاي مرعشي،‌ تشكر دارم.

خوشرو در بخش ديگري از سخنان خود گفت: جهان و هستي داراي قوانين خاص و مشخص و طبيعت در قلمرو همين هستي است، مگر امروز بشر خود را در مقابل بسياري از بيماري ‌هاي خانمان ‌سوز كه قربانيان آن نسبت به جمعيت، صدها برابر بيشتر از قربانيان زلزله و سيل و طوفان بوده‌اند، خود را مصون نساخته است.

بايد اين قوانين را به درستي شناخت و بر اساس درك صحيح با تكيه برعقل و منطق، زندگي مردم را به خوبي سامان داد.

نماينده‌ كرمان ياد‌آور شد: مگر امروز در ژاپن، آمريكا و ديگر كشورهاي پيشرفته، زلزله‌ 8 ريشتري فقط چند زخمي به جا نمي‌گذارد، و يا زلزله‌هاي شديد، قربانيان كمتر از تعداد انگشتان دست بر جا نمي‌گذارد، اما زلزله 3/7 ريشتري رودبار، چهل هزار كشته و بيش از 7 ريشتري بم تاكنون نزديك به 7 هزار كشته برجا گذاشته است.

وي با بيان اينكه اين آمار نشانگر عدم وجود قوانين ساخت و ساز دقيق در نيم قرن گذشته و يا عدم مراعات آن بوده است، عنوان كرد: با كمال تاسف در بين خرابي‌ها، ساختمان‌هاي نوساز، حتي مراكز آموزشي، امدادرساني و بيمارستان‌ها ديده مي‌شود، مگر نه اينكه تقدير الهي هم برريختن ساختمان‌هاي سست و زيرآوار رفتن مردم و هم برسالم ماندن سازهاي محكم و برزنده ماندن و خوشحالي مردم است، ‌اين كار نه سخت است و نه تكنولوژي پيشرفته و پيچيده‌اي مي‌خواهد، بايد استانداردهاي مربوط به ساخت و ساز را تدوين و بر اجراي آن نظارت بي‌رحمانه نمود، وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداري‌ها، سازمان‌هاي نظام مهندسي، اداره‌ استاندارد، كميسيون‌هاي عمران و صنايع و معادن مجلس موظف به تدوين استانداردهاي مورد نياز و نظارت دقيق بر اجراي آن هستند، قوه‌ قضاييه، موظف به برخورد قاطع با متخلفين درهردسته و گروه و شركت مي‌باشد.

وي ادامه داد: آنچه كه خداوند به بركت همين حركات زمين به عنوان ذخيره‌هاي زيرزميني در اختيار ما قرار داده بايد خرج صحيح‌سازي و محكم سازي روي زمين نماييم تا بر اساس حركات حيات‌ساز درون زمين، روي زمين كمترين خسارت را ببيند.

وي خطاب به روساي جمهور و مجلس گفت: اكثر مردم ايران نسبت به عطوفت و مهرباني، صداقت و مردم‌گرايي شما، هيچ گونه شك و شبهه‌اي ندارند، اكنون وقت عمل است، برنامه‌ چهارم در راه است، خواهشمندم در تدوين آن، به موارد زير دقت فرماييد:

1 - كشور ايران جز ده كشور حادثه‌خيز جهان است.

2 - قرن‌ها تخريب در اثر زلزله، داغ زيادي بر دل زنان و مردان اين ديار گذاشته و سرمايه‌هاي فراواني را بر باد داده است. بيست زلزله‌ بالاتر از6 ريشتر در سي سال گذشته شاهد اين مدعاست.

3 - آنچه بلافاصله بعد از وقوع زلزله حياتي است، مديريت بحران است، و ما براي اعمال اين مديريت آموزش نديده‌ايم و بسيار ضعيف هستيم، آموزش و اجراي مانورهاي ساليانه براي آمادگي در مقابل حوادث امري اجتناب ناپذير است، پيشنهاد مي‌كنم، ‌كشور به چندين منطقه و مركز استانهاي زلزله‌خيز تقسيم گردد و در هر منطقه با تشكيل ستاد مديريت بحران دايمي، مانوري سالانه جهت آمادگي درمقابل زلزله‌اي در حدود 6 ريشتر كه قادر است شهرهاي ما را ‌70 تا ‌80 درصد ويران كند، تشكيل شود.

4 - از آنجا كه بعد از حركات زمين بر اثر زلزله‌هاي شديد شمارش معكوس شروع مي‌گردد، و هر ثانيه به معناي از دست دادن عزيزي است، بايد تمركز كار در ساعات اوليه و بعد از آن در دو روز اول متمركز شود. نيازمندي‌هاي اين زمان كوتاه، كاملا مشخص است.

الف) امداد پزشكي، مخصوصا جراح عمومي و تخصص‌هاي مختلف جراحي

ب) اقلام دارويي مشخص و كليه‌ گروه‌هاي خوني

ج) آب، خوراك، پوشاك و وسائل ضروري افراد باقي مانده

د) وسايل مجهز آواربرداري مثل بيل مكانيكي، جرثقيل، لودر، بولدوزر، وسائل مجهز برش آهن آلات

ه) امدادگران آموزش ديده

و) اسكان موقت

5 - اين اقلام بايد در اين مناطق ذخيره گردد و افراد در گروه‌ هاي آموزش ديده آماده باشند، و هر چند مدت اين آمادگي را تمرين كنند.

6 - محل اعزام افراد و وسائل بايد از قبل براي تمام مردم اين مناطق مشخص گردد.

7 - ارتباط مناطق با يكديگر و با مركز بايد از قبل دقيقا مشخص و تعريف شده باشد، و فرماندهي عمليات ستاد بحران كشور تعيين گردد.

8 - ارتباط هوايي و زميني بين اين مناطق و پايتخت و حتي تا حدودي با خارج از كشور مشخص گردد.

خوشرو در ادامه‌ نطق خود خطاب به رياست جمهوري گفت: جنابعالي و هيات وزيران بايد با جديت تمام بر محكم ‌سازي و ايمن ‌سازي و رعايت استانداردهاي ايمني ساخت و ساز پافشاري نماييد،‌ و قوه‌ قضاييه بايد با خطاكاران برخورد قاطع نمايد، نمايندگان مجلس بايد در وضع قوانين مورد نياز و رفع نقص از قوانين قبلي و تصويب هرگونه بودجه‌اي كه اين ايمن‌سازي را تقويت و ترويج مي‌كند، همت كند، اگر قرار است اين كشور در 20سال آينده، اولين كشور منطقه در توسعه و پيشرفت گردد، اين قدم جز اولين قدم است كه بايد برداريم.

نماينده‌ كرمان در پايان متذكر شد: نمايندگان استان كرمان ضمن تقديم يك ماه حقوق خود به دولت خدمتگذار جهت كمك به مردم شريف بم، با كليه‌ تجربيات و اندوخته‌ هاي خود كه از حادثه‌هاي زلزله‌ مكرردراين استان به دست‌ آورده‌اند، درخدمت شما وديگر بزرگواردرمجلس و دولت مي‌باشند.



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