آئین سپاس از سینایی 19 اردیبهشت برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم پس از نمایش فیلم "رقص با دوربین" ساخته سمیرا سینایی با حضور هنرمندان این عرصه از فیلمساز سرشناس ایرانی تقدیر خواهد شد. برنامه تقدیر از سینایی پیشتر قرار بود 12 اردیبهشت برگزار شود که به دلیل تقارن با جشنواره فیلم کودک همدان به هفته آینده موکول شد.

مستند "رقص با دوربین" از جمله آثاری است که به سفارش رضا میرکریمی درباره تعدادی از فیلمسازان و کارگردانان تهیه می‌شود. ‌فیلمبرداری این فیلم اواخر سال 84 آغاز و خرداد سال گذشته به پایان رسیده است. نخستین آئین سپاس سال جاری به تقدیر از رضا کیانیان اختصاص داشت که مستند آن را طاها شجاع نوری ساخته بود.

خسرو سینایی کارگردان 64 ساله سال 1359 با ساخت فیلم "زنده باد" وارد عرصه فیلمسازی شد و بعد از آن فیلم‌های "مرثیه عشق"، "هیولای درون"، "یار در خانه"، "در کوچه‌های عشق"، "کوچه پائیز"، "عروس آتش"، "گفتگو با سایه" و "مثل یک قصه" را ساخت. یکی از دلمشغولی‌های اصلی سینایی مستندسازی است.