فراخوان کانون تئاتر عروسکی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق خبر روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی اعلام کرد در فراخوان کانون تئاتر عروسکی برای اجرای آثار در شهر تهران چنین آمده است:

1. موضوع آثار ارسالی آزاد است و نمایش‌ها نباید پیش از این در هیچ جشنواره‌ای شرکت کرده یا اجرا شده باشد.

2. زمان اجرای آثار صحنه‌ای نباید کمتر از 45 دقیقه و آثار خیابانی کمتر از 15 دقیقه باشد.

3. ارائه مجوز کتبی نویسنده و مترجم الزامی است و متن‌ها باید در سه نسخه تایپ‌شده روی یک طرف برگه ارائه شود.

4. آثار ارسالی به هیچ عنوان بازپس فرستاده نمی‌شود.

علاقمندان و متقاضیان می‌توانند برای پر کردن فرم ثبت نام و تحویل متون پیشنهادی خود از 16 خرداد تا اول تیرماه به نشانی تهران، خیابان حافظ، خیابان استاد شهریار، جنب تالار وحدت، اداره کل هنرهای نمایشی، کانون تئاتر عروسکی مراجعه کنند.