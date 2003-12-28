اصغر فرهادي: فقط با بازيگران حرفه اي كار مي كنم

به گزارش خبرنگار هنري "مهر"، فرهادي گفت: من وقتي در تلويزيون كار مي كردم، دوستي داشتم به نام آقاي محمد رضا فاضلي كه دستيار من بود و در كار نوشتن به من كمك مي كرد. وقتي از تلويزيون بيرون آمدم به او گفتم در تلويزيون كار مستند بكند. او طرحهاي زيادي پيش من آورد و يكي از آنها طرحي بود راجع به عده اي مارگير كه وقتي وسايل درماني ندارند، وقتي مار انگشتشان را نيش بزند، آن را قطع مي كنند. تحقيقي كرده بود كه من خيلي خوشم آمد و يك نفر ديگر به نام آقاي بذرافشان اضافه شد و فيلمنامه نوشته شد. بعد از اين كه فيلم ساخته شد فهميديم كه آقاي فاضلي طرح را از شوهر خواهرش، آقاي جهانگيريان گرفته كه متأسفانه اسم ايشان در تيتراژ نيامد و همه جا من اين مطلب را ذكر كردم.

وي افزود: اين طرح براي تبديل شدن به يك فيلم سينمايي به بهانه اي نياز داشت تا مردم بتوانند با اين قصه بياباني ارتباط برقرار كنند. در نتيجه قصه مهريه قسطي را اضافه كرديم كه اين قصه براي من خيلي جذاب بود. بقيه قصه هم در روند نوشتن شكل گرفت و خيلي چيزها اضافه شد و ناخودآگاه قصه پيش رفت ولي بعد برگشتيم و كاملا آگاهانه قصه را روتوش كرديم.

فرهادي درباره بازيگران فيلم گفت: سه نوع بازيگر در اين فيلم داشتيم، يك بازيگر حرفه اي داشتيم، يك بازيگر كه من اسمش را نابازيگر نمي گذارم چون بسيار بازيگر خوبي بود ولي حرفه اي نبود و اساسا دوربين نديده بود اما خيلي با استعداد بود و يكي هم كه فيلم بازي كرده بود و به ترفند سينما آشنا بود. آرزوي من اين بود كه همه بازيگران من حرفه اي باشند و از اين پس سراغ فيلمنامه هايي خواهم رفت كه نياز به نابازيگر نباشد. زيرا ممكن است بازيگر غير حرفه اي بتواند نقشي را قابل باور نشان بدهد، اما بازيگر حرفه اي مناسب، اين نقش را بهتر ايفا مي كند.



اين كارگردان در مورد انتخاب "باران كوثري" براي بازي در اين فيلم گفت: خيلي از اين انتخاب راضي بودم. سعي كردم تمام كليشه هاي پيرامون اين نقش را بشكنم. چون در صورت او شعوري بود كه از سنش بيشتر بود.

وي افزود: براي يافتن نقش مقابل هم پس از تست گرفتن از يك سري بچه هاي تئاتر در آذربايجان، نهايتا او را در يك تاناكورا فروشي پيدا كرديم كه به خاطر سماجت و استعدادش انتخاب شد.

وي درباره نسبت دو شخصيت فيلم (پيرمرد و پسر) گفت: اين دو هر دو عاشقند و هر دو در عشقشان شكست خورده اند. حالا اصلا فيلم به اين دليل ساخته شده كه نگاره پيرمرد به عشق نگاه مالكيت است و چيزي را دوست دارد كه مالكش است ولي در مقابل پسري است كه او هم همسرش را از دست داده ولي او را دوست دارد. اين چيزي است كه آرزوي ماست در فرهنگ ما جا بيفتد و به اين شكل كليشه اي نيست كه پيري باشد و مريدي باشد و اتفاقا پيرمرد است كه از پسر تأثير مي گيرد.