تولید سوختهای زیستی با استفاده از کلاس جدیدی از آنزیمهای گیاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه کورنل در آمریکا در تلاش بی سابقه که به اعتقاد آنها به تولید اتانول فلولوزی ارزانتر منتهی خواهد شد کلاس جدیدی از آنزیم های گیاهی را کشف کردند که به شکل بالقوه ای می تواند به مواد گیاهی مورد استفاده از تولید اتانول کمک کند تا به شیوه های ارزانتر و موثرتر در مقایسه با روشهای فعلی خرد شوند تا از آنها در سوخت های زیستی استفاده شود.

به گفته دانشمندان اخیرا مشخص شده است که اتانول تولید شده از ذرت بعید به نظر می رسد که راه حلی طولانی مدت برای حل مشکل کمبود سوخت باشد.

به گفته آنها تولید اتانول از سلولز در حجم گسترده گرچه تاکنون تحقق نیافته است اما از نظر قیمت تمام شده با اتانول تولید شده از ذرت به خوبی رقابت می کند.

این امر تا آنجا اهمیت پیدا کرده است که کارشناسان آمریکایی معتقدند بدون اتانول سلولزی اهداف دولت آمریکا برای تولید اتانول به عنوان سوخت اصلی و کاهش واردات سوخت تحقق نخواهد یافت.

بر اساس گزارش روزنامه تلگراف چاپ انگلیس، گام اصلی در تولید اتانول سلولزی شامل بر هم شکستن مواد دیواره سلولی گیاه و تبدیل شکر آزاد شده به الکل مورد نیاز در سوخت است.

فناوری های فعلی از آنزایم های میکروبی برای تبدیل شیمیایی سلولز در گیاهان و رویانده های سبز مورد استفاده قرار می گیرد.

اکنون کلاس جدید کشف شده از آنزیم های گیاهی با ساختاری مشابه، محققان را امیدوار کرده است تا به تکنیک های جدید برای تولید موثرتر اتانول دست یابند.