جدول زمانی خروج از عراق ؛ تمرین موفقیت دموکراتها برای انتخابات آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، کنگره آمریکا متشکل از دو مجلس نمایندگان و سنا، روز پنجشنبه پیش‌ نویس قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن تامین هزینه‌های 124 میلیارد و 200 میلیون دلاری نظامیان آمریکا درعراق در سال 2007 مشروط به اجرای جدول زمانی تعیین شده برای عقب نشینی نیروهای آمریکایی از عراق می باشد.

بر اساس مفاد این پیش نویس ارتش آمریکا باید نیروهای خود را از نهم مهرماه سال جاری ( 1 اکتبر 2007) به تدریج از عراق خارج نمایند. این تصمیم گیری کنگره که اکثریت دموکرات ها را در خود جای داده است؛ نخستین رویارویی با قوه مجریه پس از کنترل دموکرات ها بر کنگره از ژانویه سال میلادی محسوب می شود.

- دور نخست مخالفتها؛ شکست دموکرات ها

دموکرات ها پیش از این در شانزدهم بهمن ماه نتوانستند طرحی را که استراتژی بوش مبنی بر افزایش نیروها در عراق را ممنوع می نمود، با اکثریت آرا به تصویب برسانند.

دموکرات ها اگر چه به دلیل به حد نصاب نرسیدن آرایشان نتوانستند طرح بازدارنده خود را به کرسی بنشانند، اما همانطور که اعلام کرده بودند تلاش برای مخالفت با استراتژی بوش را پایان یافته ندانسته و در یک اقدام جدید با استفاده از تعیین پیش شرط در بودجه پیشنهادی بوش سعی کردند دیدگاه های حزبی خود را بر جمهوریخواهان تحمیل کنند.

- دور دوم؛ موفقیت دموکراتها در عین ناهماهنگی

مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه سوم فروردین قانون مشابهی را به تصویب رساندند که بر اساس آن نیروهای نظامی آمریکایی حاضر در عراق باید تا 31 آگوست سال 2008 میلادی این کشور را ترک کنند.

اما مجلس سنای آمریکا هفتم فروردین قانون الزام آور مشابهی را تصویب کرد که بر اساس آن نظامیان این کشور باید تا قبل از پایان مارس 2008 از عراق خارج شوند.

اگر چه در دو پیش نویس تصویب شده زمان خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق اول اکتبر 2007 ( 9 مهر ) اعلام شده بود ولی به دلیل اختلاف در تاریخ خروج، این پیش نویس از کارآیی لازم برخوردار نشد و دموکرات های دو مجلس گفتگو برای اصلاح برخی مفاد مورد اختلاف و تعیین زمان دقیق خروج به گفتگو پرداختند که برداشت این تلاش ها تصویب پیش نویس جدید برای هزینه های نظامی آمریکا در عراق و افغانستان بود .

- دور سوم؛ کامیابی همگام با تفاهم

به گزارش مهر، پیش نویس قانون مربوط به بودجه جنگ عراق، پنجم اردیبهشت به تایید مجلس نمایندگان و روز پنجشنبه ششم اردیبهشت به تصویب مجلس سنا رسید. مجلس نمایندگان با 218رای موافق در برابر 208 رای منفی و سنا با 51 رای در برابر 49 به پیش نویس لایحه رای مثبت دادند .

پایان ماه مارس 2008 نقطه تفاهم دو مجلس در پیش نویس جدید شد؛ تاریخ مقرر شده مترادف با اوج هیاهوی دوران انتخابات ریاست جمهوری است که سیاسی بودن تصمیم دموکرات ها را نشان می دهد.

سخنگوی کاخ سفید بلافاصله پس از تصویب این پیش ‌نویس در کنگره اعلام کرد که بوش آن را وتو خواهد کرد. بوش در سخنان خود نیز به دفعات از وتوی این پیش نویس سخن گفته بود.

در آغاز مخالفت ها با لایحه‌، دموکرات ‌ها به موضوع عقب ‌نشینی نیروها در سال 2008 میلادی به عنوان یک شرط می نگریستند، اما به مرور آن را تبدیل به یک هدف حزبی کردند .

قانونگذاران آمریکایی معتقدند که لایحه آنها بازتاب درخواست ملت آمریکا برای خروج هرچه زودتر آمریکا ازعراق است.

این نشان دهنده آن هست که کاهش محبوبیت بوش و پیروزی دموکرات ها در انتخابات مجلس نمایندگان و سنا، زمینه را برای کسب کرسی ریاست جمهوری آینده آمریکا به وسیله آنها فراهم کرده است.

دموکرات ها اگر واکنش جدی را در برابر سیاست تندرویانه بوش نشان ندهند؛ بدون تردید فاقد چهره اقتدار در نزد اذهان عمومی برای به دست آوردن نهاد اجرایی در انتخابات آینده شناخته خواهند شد. شروع سنگ اندازی ها بر سر راه بوش تمرینی برای آغاز روند موفقیت برای انتخابات آینده ریاست جمهوری قلمداد می شود.

به هرحال اگر بوش جدول زمانی تعیین شده را وتو کند برنده یا بازنده این دوئل را انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 روشن خواهد کرد. درصورت وقوع این امر دست دموکرات ها بیش از گذشته برای مانوردهی در نزد افکار عمومی باز خواهد شد و مخالفت بوش را بی توجهی به اراده مردم آمریکا و خودرایی بوش تفسیر خواهند کرد .