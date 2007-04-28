اولین خانه بازیافت در منطقه 11 راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین خانه بازیافت که با هزینه ای بالغ بر سه میلیارد ریال در ضلع جنوب شرقی بوستان رازی در حال ساخت است، بزودی راه اندازی می شود.

مدیر اداره بازیافت شهرداری منطقه 11 گفت: خانه بازیافت شامل ایستگاه بازیافت مکانیزه است که با راه اندازی و تجهیز این ایستگاه، تمامی مراحل تفکیک، خردکردن و پردازش اولیه مواد به صورت بهداشتی انجام خواهد شد.

احسان یزدانی افزود: از مهم ترین اهداف خانه بازیافت، آشنایی علمی و عملی دانش آموزان با مراحل بازیافت و تفکیک زباله و پسماندهای خشک است که با هماهنگی مدارس به صورت برنامه ریزی هفتگی انجام خواهد شد.

وی گفت: در صورت امکان آزمایشگاهی نیز برای این مرکز راه اندازی خواهد شد تا دانش آموزان به صورت تئوری و عملی با انواع میکروبهای زباله آشنا شوند.