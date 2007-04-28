به گزارش خبرنگار مهر، بازپرداخت کلیه دیون دولت به بانک ها، پرداخت مستقیم یارانه نرخ سود توسط دولت که مانع از انباشت بدهی دولت به بانک از این بابت می شود، راهکار اول پیشنهادی ارائه شده به شورای پول و اعتبار برای کاهش تبعات منفی کاهش نرخ‌های سود بانکی بوده است.

راهکار دوم پیشنهادی در این باره واقعی کردن نرخ کارمزد خدمات بانکی است که موجب کاهش وابستگی بانک ها به درآمدهای مشاع و نزدیک شدن نسبت به در آمد های مشاع و غیر مشاع از کل در آمدهای بانک به استاندارد های و موازین بین المللی خواهد شد.

مداخله کمتر دولت در امور بانک همانند نحوه تخصیص منابع بانک، کاهش متناسب نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات به‌طوری که نرخ سود تسهیلات همواره اندکی بالاتر از نرخ تورم تعیین گردد، راهکارهای سوم و چهارم پیشنهادی برای کاهش تبعات مفنی کاهش نرخ سود بانکی است.

راهکار چهارم پیشنهادی برای کاهش تبعات مفنی کاهش نرخ سود بانکی سرمایه گذاری دولت در ایجاد زیر ساخت‌های اولیه جهت توسعه هر چه بهتر بانکداری الکترونیک و ایجاد بستر های مناسب مخابراتی است.

افزایش دامنه نظارت بانکی بر مصرف اعتبارات، گسترش بخش مالی اقتصاد ایران از طریق تعمیق شاخص‌های مالی و افزایش سرمایه بانک‌های داخلی و گسترش حجم فعالیت بانک‌ها از طریق صنایع جانبی صنعت بانکداری مانند لیزینگ، صرافی ، شرکت‌های سرمایه گذاری ، فعالیت های بیمه و ... راهکار ششم و هفتم پیشنهادی برای کاهش تبعات منفی کاهش نرخ سود بانکی است.

راهکار هشتم پیشنهادی برای کاهش تبعات منفی کاهش نرخ سود بانکی چنین است: تلاش شود تا با رقابتی کردن اقتصاد کشور و تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی ، نخست موجبات منطقی شدن نرخ بازدهی بخش‌های مختلف اقتصادی مهیا شود و آنگاه با در نظر گرفتن انواع ریسکهای مرتبط با بخش‌های اقتصادی ، نرخ منطقی سود تسهیلات تعیین گردد.