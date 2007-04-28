به گزارش خبرنگار مهر، "اخراجی‌ها" داستان زندگی مجید سوزوکی، یکی از لات های جنوب شهر را روایت می کند که عاشق دختر یکی از معتمدین محل است و برای به دست آوردن موافقت پدر دختر عازم جبهه می شود. اکبر عبدی، کامبیز دیرباز، ارژنگ امیرفضلی، امین حیایی، علیرضا اوسیوند، محمدرضا شریفی نیا، نگار فروزنده، شهره لرستانی و نیوشا ضیغمی برخی بازیگران "اخراجی‌ها" هستند که کارگردانی آن را مسعود ده نمکی به عهده دارد.



این فیلم در سینماهای آفریقا، عصر جدید 3، سپیده 1، فلسطین 1، جوان 2، اریکه 1، شیدا، پارس 2، گلریز 1، اروپا، صحرا، جمهوری 1، جی 2، فرهنگ 1، شهر قشنگ، بهمن 2، مرکزی 1 و پیوند با 46 روز نمایش توانسته به فروش 000/500/303/1 تومان دست پیدا کند.

امین حیایی و کرولاین پیج در "مهمان"

"قلقلک" داستان دو آدم آسمان جل است که تصمیم می گیرند یک داور بین المللی فوتبال را بدزدند و در این میان اتفاقاتی برای آنها رخ می دهد. بیژن امکانیان، شقایق فراهانی، سیامک انصاری، رضا شفیعی جم، سحر ولدبیگی، الیزابت امینی، ساعد هدایتی، ابراهیم آبادی و بهمن هاشمی بازیگران فیلم هستند. بیژن امکانیان، حسین مثقالی و قربان محمدپور فیلمنامه نویسان، مجتبی رحیمی مدیر فیلمبرداری، حسن ایوبی تدوینگر و فردین خلعتبری آهنگساز از عوامل فیلم "قلقلک" به کارگردانی مسعود نوابی هستند.

این فیلم از روز چهارشنبه 29 فروردین در سینماهای استقلال، فلسطین 3، ایران 2، بلوار، کارون 2، بهمن 1، تهران 1، شاهد، جی 1، آسیا، حافظ، فردوسی، آسمان آبی، آستارا، مرکزی 3، پیروزی، ملت، ماندانا و اریکه 4 روی اکران رفته و پس از یک هفته 38 میلیون تومان فروش داشته است.

"مهمان" که در ژانر اجتماعی و از ساخته های سعید اسدی است، داستان یک دختر آمریکایی را روایت می کند که پس از ورود به ایران با جوانی آشنا می شود و این مسئله اتفاقاتی را برای وی به وجود می آورد. امین حیایی، محمدرضا شریفی نیا، شقایق فراهانی، حسام نواب صفوی، مریم امیرجلالی، امیرمهدی کیا، الیزابت امینی، کرولاین پیج، ثریا قاسمی، پوریا پورسرخ و بهناز حوری بازیگران این فیلم هستند.



"مهمان" در سینماهای قدس، عصر جدید 2، ایران 3، میلاد، سپیده 2، جی 3، پارس 1، کوثر، قیام، اریکه 2، گلریز 2، دهکده المپیک، سعدی، شقایق، جوان 1، کانون و المپیا با 53 روز نمایش به فروش 340 میلیون تومان دست پیدا کرده است.

"خون بازی" که کارگردانی آن را رخشان بنی اعتماد و محسن عبدالوهاب به طور مشترک بر عهده دارند، نگاهی آسیب شناسانه به معضل اعتیاد مدرن دارد. سارا دختر جوانی است که با وجود برخوردار بودن از امتیازات زندگی متعارف، گرفتار اعتیاد شده است. مادرش تنها راه چاره را ترک خوادخواسته او می داند و سارا که از این وضعیت خسته شده، رضایت می دهد. در این سفر برش هایی هم به زندگی پدر و مادر سارا که از هم جدا شده اند، زده می شود.

از دیگر عوامل فیلم می توان به باران کوثری، بیتا فرهی، مسعود رایگان و بهرام رادان به عنوان بازیگران فیلم اشاره کرد. این فیلم با 35 روز نمایش در سینماهای عصر جدید 1، جمهوری 2، فلسطین 2، کارون 1، فرهنگ 2، مرکزی 2، سروش، ناهید، اریکه 3، پیام انقلاب و تهران 188 میلیون تومان فروش داشته است.

فیلم "تله" در سینماهای شهر تماشا 1 و نادر، "فستیوال فیلم‌های خارجی" در سینما آرش و رودکی، "تقاطع" در سینماهای شیرین و شهر تماشا 2، "فستیوال فیلم‌های ایرانی"، عروسک فرنگی"، "رویای خیس" و "زمستان است" به ترتیب در سینماهای سارا، فرخ، کانون قدس و ایران 1 به نمایش خود ادامه می دهند.