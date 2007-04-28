به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موزه هنرهای معاصر فلسطین اعلام کرد در نخستین جشنواره طراحی پوستر سفید که از 11 تا 30 اردیبهشت امسال برگزار میشود، آثار هنری در دو محور موضوعی "بازخوانی صدام" و "ایستادگی" ارائه خواهد شد و 80 هنرمند با 250 اثر در آن حضور مییابند.
جشنواره پوستر سفید با هدف معرفی و ارائه استعدادها و خلاقیتهای جوانان در طراحی پوستر و زمینهسازی یک جریان جدید در پوستر با مضمون حماسه و پایداری و اشاعه فرهنگ مقاومت در این عرصه تلاش و تکاپویی تازه در میان طراحان جوان ایجاد کرده است. همچنین در انتخاب آثار کوشش شده تنوع، جذابیت بصری و قابلیتهای حرفهای نمودی چشمگیر در این جشنواره و در اولین تجربه و اعلام حضور آن برای تمامی مخاطبان این هنر داشته باشد.
موزه هنرهای معاصر فلسطین نخستین جشنواره طراحی پوستر سفید را با عنوان "سنگ، کاغذ، پوستر" از 11 اردیبهشتماه برگزار میکند.
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