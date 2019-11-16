۸۰ میلیارد ریال هزینه درمانی اتباع خارجی در سیستان و بلوچستان

سید محمد هاشمی شهری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تمامی خدمات سلامت در بیمارستان های استان سیستان و بلوچستان به صورت یکسان و کامل به همه بیماران اعم از ایرانی و غیر ایرانی ارائه می شود.

وی با اشاره به اینکه سالانه بیش از ۸۰ میلیارد ریال هزینه درمانی برگشت ناپذیر برای اتباع خارجی بر دوش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان است، افزود: از ابتدای سال ۹۸ تا کنون به بیش از ۳۴۵ مصدوم ترافیکی غیر ایرانی در سیستان و بلوچستان خدمات درمانی ارائه شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ادامه داد: در طی سال ۹۷ بیش از ۱۰۷۴ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز در جاده های استان سیستان و بلوچستان به دلیل حوادث ترافیکی جان خودشان را ازدست داده اند.

وی با اشاره به اینکه جهت ارائه خدمات درمانی به اتباع خارجی هیچ هزینه ای دریافت نمی شود، بیان داشت: از ابتدای سال ۹۸ تا کنون ۲۵ مورد تصادف اتباع بیگانه در جاده های استان سیستان و بلوچستان به وقوع پیوسته که تعداد ۳۴۵ نفر مصدوم و ۶۸ نفر کشته برجای گذاشته است.