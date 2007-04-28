پزشکان و بسیجیان تفاهم نامه همکاری امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این تفاهم نامه تصویب شد که سهمیه اعزام تیم های پزشکی به مناطق محروم 2 برابر سال 85 یعنی 130 هزار نفر روز افزایش یابد. این سهمیه قابل گسترش به 200 هزار نفر روز است که میزان آن تا آخر تیر 86 توسط سازمان بسیج جامعه پزشکی به ستاد اردوهای هجرت بسیج سازندگی اعلام می شود.

سهمیه ایمن سازی در استان های مرزی و سایر فعالیت های اجرایی محلی نیز حداکثر 200 هزار نفر روز است. در این تفاهم نامه در خصوص مبارزه با بیماری های بومی منطقه ای، بازپدید و نو پدید سهمیه حداکثر 200 هزار نفر روز به ویژه برای مقابله با آنفللوآنزای مرغی، مالاریا و سل مشخص شد.

در خصوص برنامه آموزش ارتقا سلامت در حوزه و پایگاه های نیروی مقاومت بسیج هم برمبنای کتاب " بسیج ؛ الگوی زندگی سالم" پیش بینی هزینه مربیان تربیت مربی حداکثر 500 هزار نفر روز است.

مبنای تشویق برای اساس استانهای برخوردار، نیمه برخوردار و محروم بوده و بنا بر عملکرد مناطق و گرایش به اعزام های تخصصی و حل معضلی از مشکلات بهداشتی بومی منطقه خود است که با نظر مشترک بسیج سازندگی و جامعه پزشکی انجام خواهد شد.

قرار است در رابطه با به کارگیری دانشجویان رشته پزشکی و پیراپزشکی در اعزام تیم های همراه اردوهای جهاد سلامت بسیج جامعه پزشکی و بسیج سازندگی با هماهنگی بسیج دانشجویی و معاونت آموزشی و فرهنگی وزارت بهداشت ظرف 20 روز آینده اقدام شود.

همچنین در این تفاهم نامه مقرر شد در صورت تامین اعتبار درا ستان های آذربایجان غربی، کردستان، خراسان جنوبی، هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان و طراحی اعزام متمرکز تیم های تخصصی با همکاری دانشگاه بقیه الله و بهداری نیروهای پنچ گانه و وزارت بهداشت با پشتیبانی بسیج سازندگی صورت بگیرد.