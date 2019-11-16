  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۵ آبان ۱۳۹۸، ۸:۴۲

با افتتاح پارک خانواده در منطقه رواسان

تبریز یک‌قدم دیگر به باغ‌شهر نزدیک‌تر شد

تبریز یک‌قدم دیگر به باغ‌شهر نزدیک‌تر شد

تبریز- هشتمین پارک احداث شده در سال جاری توسط مدیریت شهری تبریز،، مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاح پارک خانواده در منطقه رواسان با حضور شهردار، تعدادی از اعضای شورای شهر و مدیران شهری تبریز برگزار شد.

این پروژه در مساحت ۱۵ هزار متر مربع  احداث شده که ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برای عملیات عمرانی و ۴۵ میلیارد ریال برای تملک فضای آن هزینه شده است.

در باغ خانواده، تاسیسات و امکاناتی نظیر زمین بدمینتون، زمین بازی کودکان، بوفه، سرویس بهداشتی و پارکینگ برای مراجعه کنندگان در نظر گرفته شده است.

احداث و اجرای پارک شهید مدافع حرم حامد جوانی به مساحت شش هزار و ۵۰۰ متر مربع، احداث و اجرای پارک کوهستان اندیشه به مساحت بیش از ۴۵ هزار متر مربع، درختکاری شهرک صدرا به تعداد سه هزار اصله درخت، درختکاری به تعداد ۶۲ هزار و ۷۹۵ اصله و گلکاری سطح منطقه به تعداد ۱۴۶ هزار و ۴۷۵ بوته از دیگر اقدامات و فعالیت های انجام شده توسط شهرداری منطقه ۷ تبریز طی چهار ماه اخیر بوده است.

کد مطلب 4773119

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها