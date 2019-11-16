به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاح پارک خانواده در منطقه رواسان با حضور شهردار، تعدادی از اعضای شورای شهر و مدیران شهری تبریز برگزار شد.

این پروژه در مساحت ۱۵ هزار متر مربع احداث شده که ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برای عملیات عمرانی و ۴۵ میلیارد ریال برای تملک فضای آن هزینه شده است.

در باغ خانواده، تاسیسات و امکاناتی نظیر زمین بدمینتون، زمین بازی کودکان، بوفه، سرویس بهداشتی و پارکینگ برای مراجعه کنندگان در نظر گرفته شده است.

احداث و اجرای پارک شهید مدافع حرم حامد جوانی به مساحت شش هزار و ۵۰۰ متر مربع، احداث و اجرای پارک کوهستان اندیشه به مساحت بیش از ۴۵ هزار متر مربع، درختکاری شهرک صدرا به تعداد سه هزار اصله درخت، درختکاری به تعداد ۶۲ هزار و ۷۹۵ اصله و گلکاری سطح منطقه به تعداد ۱۴۶ هزار و ۴۷۵ بوته از دیگر اقدامات و فعالیت های انجام شده توسط شهرداری منطقه ۷ تبریز طی چهار ماه اخیر بوده است.