به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر والیبال فردا یکشنبه با برگزاری پنج دیدار در شهرهای ارومیه، آمل، مریوان، اردکان و تهران پیگیری خواهد شد.

سایپا - شهرداری ورامین

در حساس ترین بازی هفته تهران میزبان دو تیم سایپا و شهرداری ورامین است. شاگردان عمده غیاثی در تیم ورامین که بدون شکست صدر جدول رده بندی را در اختیار دارند فردا د رخانه والیبال میهمان تیم سایپا هستند. نارنجی پوشان سایپا پس از دو شکست هفته سوم چهارم، روز چهارشنبه موفق شدند با شکست تیم شهروند اراک سومین پیروزی خود در فصل جاری را کسب کنند تا با انگیزه بهتری آماده جدال سخت و نفسگیر هفته مقابل شهرداری ورامین باشند. فردا تمام نگاه‌ها به تهران خواهد بود و باید دید روند پیروزی‌های شهرداری ورامین ادامه دارد یا خیر.

راه یاب ملل مریوان - فولاد سپاهان اصفهان

هر دو تیم راه یاب و فولاد تازه ورادهای لیگ برتر به شمار می‌آیند اما تیم فولاد سپاهان با در اختیار گرفتن رحمان محمدی راد، سرمربی پیشین شهرداری ورامین(قهرمان فصل گذشته) و بازیکنانی مانند سهند الله وردیان، محمد طاهر وادی علیرضا مباشری شرایط خوبی در لیگ دارد و با کسب ۴ پیروزی و ۱۲ امتیاز پس از ورامین در رده دوم جدول رده بندی قرار دارد. تیم راه یاب نیز در هفته پنجم با شکست تیم شهداب یزد به نخستین برد خود رد فصل جاری رسید تا با ۴ امتیاز بالاتر از تیم‌های مطرح خاتم، پیام و فولاد در رده هشتم جدول رده بندی قرار گیرد. روی کاغذ سپاهان شانس بیشتری برای پیروزی دارد اما باید دید تیم با انگیزه راه یاب فردا چه خواهد کرد.

کاله مازندران - پیکان تهران

تیم‌های کاله و پیکان که رقابت نزدیکی با یکدیگر در جدول رده بندی دارند فردا در آمل مقابل هم صف آرایی خواهند کرد. شاگردان محمد ترکاشوند که با یک بازی کم‌تر، ۳ پیروزی و ۱۰ امتیاز یک پله بالاتر از کاله در رده چهارم جدول رده بندی قرار دارند فردا کار سختی در خانه کاله در پیش دارند و برای افزایش اختلاف امتیاز و برد با این تیم محکوم به پیروزی هستند. هر دو تیم روز چهارشنبه حریفان خود را شکست داده‌اند و برای بازی فردا مهیا هستند.

هفته ششم: یکشنبه ۹۸/۸/۲۶

* شهرداری ارومیه ـ شهداب یزد (میزبان: ارومیه)

* کاله مازندران ـ پیکان تهران (میزبان: آمل)

* راهیاب ملل مریوان ـ فولاد سپاهان اصفهان (میزبان: مریوان)

* شهرداری گنبد ـ پیام خراسان (میزبان: گنبد)( لغو شد)

* خاتم اردکان ـ شهروند اراک (میزبان: اردکان)

* سایپای تهران ـ شهرداری ورامین (میزبان: تهران)

تیم فولاد سیرجان ایرانیان نیز این هفته استراحت دارد.

* جدول رده بندی لیگ برتر والیبال در پایان هفته پنجم