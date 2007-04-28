آزادی کاشت خشخاش در افغانستان با مجوز ناتو و ایساف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین، ایساف ( نیروهای حافظ صلح در افغانستان به رهبری ناتو ) اعلام کرد : کشاورزان افغانی می توانند بدون نگرانی به کاشت خشخاش ادامه دهند.

در اطلاعیه ایساف و ناتو که روز گذشته از طریق یک شبکه رادیویی محلی در افغانستان پخش گردید، اعلام شد : ما از این نکته آگاهیم که بسیاری از مردم افغانستان گزینه دیگری غیر از کاشت خشخاش و تولید مواد مخدر ندارند؛ از همین رو به آنها اطمینان می دهیم که نیروهای ناتو و ایساف زمین های کشت خشخاش را نابود نکرده و در کار کشاورزان نیز دخالت نخواهند کرد.

انتشار این اطلاعیه در افغانستان سبب اعتراض مقامهای افغانی به ناتو و ایساف شده به طوری که دفتر ریاست جمهوری افغانستان خواستار توضیح ناتو در این باره شده است.

در همین رابطه "زلمای افضلی" وزیر کنترل مواد مخدر افغانستان اعلام کرد : این اقدام ایساف اشتباهی بیش نیست ؛ ما از ایساف

می خواهیم تا در آینده از ارتکاب چنین اشتباهاتی پرهیزکند، زیرا تکرار این اشتباهات، افغانستان را در گرداب مشکلات گرفتار

می کند.

بر اساس این گزارش، ناتو و ایساف در حالی تصمیم به انجام این کار گرفته اند که مسئولیت مبارزه باقاچاق مواد مخدر در افغانستان بر عهده آنها است؛ با این وجود بر اساس اعلام سازمان ملل متحد در سال گذشته تولید مواد مخدر در افغانستان 59 درصد رشد داشته و گردش مالی قاچاق مواد مخدر در افغانستان در سال گذشته بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون پوند بوده است.