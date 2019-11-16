تورم تولیدکننده تابستان به ۵۹.۹ درصد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش شاخص قیمت تولیدکننده در ایران- فصل تابستان ١٣٩٨ (بر مبنای سال پایه ١٣٩٠) از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

تورم فصلی

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل تابستان ١٣٩٨ به ١.٣ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل، ١٣.١ واحد درصد کاهش دارد. کمترین تورم فصلی به ترتیب مربوط به بخش‌­های تولیدی کشاورزی (٤.٧- درصد ) و صنعت (٠.٢ درصد ) است.

در عین حال، بیش­ترین تورم فصلی تولیدکننده نیز به ترتیب مربوط به بخش­‌های برق (٢٢.٠ درصد ) و خدمات ٧.٣ درصد است.

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل تابستان ١٣٩٨ به ٤٩.٤ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل ٢٠.١ واحد درصد کاهش داشته است؛ به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ١٣٩٨ نسبت به فصل قبل، ٤٩.٤ درصد افزایش دارد.

در میان بخش‌­های مختلف تولیدی کمترین نرخ مربوط به بخش برق (١.٤- درصد) و بیش­ترین نرخ مربوط به یخش صنعت (٦٠.٥ درصد) است.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٣٩٨ نسبت به مقدار مشابه در سال قبل به ۵۹.۹ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل، ١.٣ واحد درصد افزایش نشان می­دهد. در فصل مورد بررسی، در میان بخش‌­های اصلی تولیدی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به بخش برق (٣.٥- درصد ) و بیش­ترین آن مربوط به بخش صنعت (٧٧.٠ درصد) است.

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