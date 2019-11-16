زمین لرزه ۳.۱ ریشتری فاریاب را تکان داد

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر راس ساعت هفت و ۲۲ دقیقه صبح دوشنبه فاریاب واقع در جنوب استان کرمان را تکان داد.

این زمین لرزه در عرض جغرافیایی ۲۸.۴۷۸ درجه و طول جغرافیایی ۵۶.۹۹۷ درجه رخ داد.

عمق کانون زمین لرزه در هشت کیلومتری از سطح زمین ثبت شده است.

زمین لرزه گفته شده در ۴۸ کیلومتری فاریاب، ۶۲ کیلومتری ارزوئیه و ۶۸ کیلومتری سرگز هرمزگان قرار دارد.

زمین لرزه صبح امروز فاریاب هیچگونه خسارت جانی و مالی نداشت.

استان کرمان دارای ۱۸ گسل فعال شناخته شده است و یکی از مناطق لرزه خیز کشور به شمار می رود.