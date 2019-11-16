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۲۵ آبان ۱۳۹۸، ۹:۳۷

صبح امروز؛

زمین لرزه ۳.۱ ریشتری فاریاب را تکان داد

زمین لرزه ۳.۱ ریشتری فاریاب را تکان داد

کرمان - زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر صبح امروز فاریاب واقع در جنوب استان کرمان را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر راس ساعت هفت و ۲۲ دقیقه صبح دوشنبه فاریاب واقع در جنوب استان کرمان را تکان داد.

این زمین لرزه در عرض جغرافیایی ۲۸.۴۷۸ درجه و طول جغرافیایی ۵۶.۹۹۷ درجه رخ داد.

عمق کانون زمین لرزه در هشت کیلومتری از سطح زمین ثبت شده است.

زمین لرزه گفته شده در ۴۸ کیلومتری فاریاب، ۶۲ کیلومتری ارزوئیه و ۶۸ کیلومتری سرگز هرمزگان قرار دارد.

زمین لرزه صبح امروز فاریاب هیچگونه خسارت جانی و مالی نداشت.

استان کرمان دارای ۱۸ گسل فعال شناخته شده است و یکی از مناطق لرزه خیز کشور به شمار می رود.

کد مطلب 4773193

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