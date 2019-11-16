امیر بینایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از طراحی و تدوین چند طرح در حوزه نشاط اجتماعی در استان سمنان خبر داد و بیان کرد: یکی از این طرح ها جشنواره شناسایی و تقدیر از شهروندان نمونه در سراسر استان است که باهدف افزایش نشاط، شادی، مسئولیتپذیری مدنی و ایجاد انگیزه در بین شهروندان در برخی نقاط استان انجام شد و قصد داریم این جشنواره را در دیگر بخش ها نیز برگزار کنیم.
وی بابیان اینکه این جشنواره بهزودی در سرخه و مهدیشهر اجرا میشود، افزود: طراحی و تدوین برنامه نشاط اجتماعی در دستور کار قرار دارد چراکه معتقد هستیم نشاط اجتماعی میتواند انگیزه جمعی مردم را افزایش دهد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری سمنان، گفت: یکی دیگر از اقدامات ویژه و اثرگذار، برنامه نشاط اجتماعی در مدارس استان محسوب می شود که این موضوع، طراحی، تدوین و به آموزشوپرورش استان سمنان و مدارس ابلاغ شده است.
بینایی بابیان اینکه طرح افسران امید به همت سازمان دانشآموزی و آموزشوپرورش در دست اقدام است، گفت: این برنامه در کنار برنامه نشاط اجتماعی در مدارس میتواند اثرگذاری خوبی بر روی قشر جوان و نوجوان جامعه داشته باشد.
وی در ادامه تصریح کرد: توسعه جشنوارههای بومی و محلی و مراسمهای شاد فرهنگی و ورزشی در دستور کار برنامههای دولت در سال جاری قرار دارد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری سمنان با تأکید بر اینکه برای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیازمند شادابی و نشاط اجتماعی هستیم، گفت: برندسازی جشنوارههای روستایی و عشایری از برنامههای مهمی است که در استان دنبال میشود چراکه هر روستا باید جشنواره خاص خود را طراحی و بهصورت دورهای اجرا کند.
وی با اشاره به اینکه رونق تولید بهعنوان هدف اصلی در جشنوارههای اقوام و عشایر دنبال میشود، اضافه کرد: برگزاری این جشنوارهها نقش مؤثری در رونق تولید محصولات عشایری و روستاییان و معرفی آنها به سراسر کشور ایفا میکند.
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