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۷ دی ۱۳۸۲، ۱۴:۳۵

عرب نيوز:

پس لرزه هاي شديد بم در راه است

شبكه ملي زلزله شناسي عربستان سعودي اعلام كرد هنوز زلزله بم به پايان نرسيده است و پس لرزه ها در راه است.

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه انگليسي زبان عرب نيوز چاپ عربستان سعودي امروز نوشت: يك زلزله شناس عربستاني كه زلزله روز جمعه ايران را مورد بررسي قرار داد، نسبت به پس لرزه هاي شديد در قسمت جنوب شرقي اين كشورهشدار داد.
"عبدالعزيز الفايز" از شبكه ملي زلزله شناسي عربستان سعودي گفت: " كشورهاي اطراف خليج فارس از جمله عربستان سعودي دچار هيچ گونه لرزه اي نخواهند شد."
وي كه ازمعتبرترين مركز زلزله شناسي عربستان سخن مي گفت، افزود: آخرين زلزله عربستان در سال 1995 در منطقه "تابوك" با شدت 3 ريشتر رخ داده است.
به گفته الفايز، كشورهاي عربي روي خط زلزله قرارندارند.

کد مطلب 47732

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