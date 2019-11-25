نامه برخی از قهرمانان و پیشکسوتان ژیمناستیک به قوه قضاییه

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون ژیمناستیک این روزهابا حواشی زیادی دست پنجه نرم می کند. اگر از انتقادها و اعتراض های پی در پی خانواده این رشته به مدیریت فدراسیون فاکتور بگیریم، تداوم ابهامات مالی باعث شده تا کمتر روزی عملکرد مدیریت این فدراسیون در نوک پیکان انتقادات نباشد.

زهرا اینچه درگاهی که خود یکی از اعضای خانواده ژیمناستیک بود و انتظار می رفت تا این ورزش مادر را بدون حاشیه و با مدیریت فنی تخصصی پیش ببرد اگرچه به توفیقاتی هم در کسب نتایج دست پیدا کرد اما سهم زیادی از خانواده این رشته در دوران مدیریت وی از ژیمناستیک حذف شدند.

پروژه حذف از نخستین روزهای فعالیت وی در فدراسیون با پایان دادن به قرارداد کارمندان سابق آغاز شد و دامنه آن حتی به کادر فنی تیم های ملی هم رسید. اگرچه تغییر و انتخاب بهترین گزینه ها در تخصص های مختلف حق رئیس فدراسیون است اما حذف یکباره و رفتار چکشی اینچه درگاهی سهم زیادی از خانواده این رشته مادر را ناراضی کرد.

با وجود اینکه مدتی بود آتش اختلافات و انتقادات فروکش کرده بود اما طرح موضوع ابهامات مالی مدیریت فدراسیون که هرگز به صورت دقیق از سوی مسئولان شفاف سازی نشد باعث شد تا جمعی از پیشکسوتان و قهرمانان این رشته در نامه ای به قوه قضاییه درخواست رسیدگی و کمک هرچه بیشتر به روند پیگیری پرونده اخیر فدراسیون ژیمناستیک را کنند.

در بخشی از این نامه از مسائلی همچون تسویه حساب های شخصی، دسترسی به منابع مالی، دستیابی به منابع قدرت و انجام سفرهای بی مورد و بی علت برون مرزی در فدراسیون ژیمناستیک صحبت به میان آمده است. این در حالی است که زهرا اینچه درگاهی رئیس فدراسیون ژیمناستیک چندی پیش در یک نشست خبری در مورد این ابهامات توضیحاتی ارائه کرده بود.

ژیمناستیک ایران که باید این روزها بر روی اندک شانس کسب سهمیه المپیک تمرکز کند درگیر حواشی خودساخته ای شده است که تمامی ندارد.

مشکل فاصله فدراسیون با برخی پیشکسوتان و حتی قهرمانان تا حدی زیاد شده است که بعید به نظر می رسد حل شدنی باشد و به نظر می رسد عده ای نیز با تحریک کردن طرفین سعی در تداوم این اختلافات دارند.

این در حالی است که شرایط برای المپیکی شدن حداقل یک نماینده از ایران در سال ۲۰۲۰ آرزویی دست نیافتنی نبود بلکه اگر شرایط همدلی و فعالیت همه اعضای خانواده در قالب یک گروه فراهم بود شاید امروز به اما و اگر های نهایی و دلسرد کننده برای کسب سهمیه المپیک توکیو فکر نمی کردیم.