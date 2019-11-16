امانت کتاب در کتابخانه های کرمان ۱۵ درصد افزایش یافت

احمد وفایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت هفته کتاب، اظهار داشت: امسال آغاز هفته کتاب تقارن آن با میلاد پیامبر اکرم و امام صادق (ع) است که این ایام می تواند موجب خیر و برکت هفته کتاب شود.

وی با اشاره به اینکه بیش از یک هزار و ۱۷ برنامه را در هفته کتاب برای کتابخانه های استان تدارک دیده ایم، ابراز داشت: یک برنامه ویژه در روز کتاب و کتابخوانی در روز ۲۹ آبان مراسم تجلیل از کتابداران، خادمان عرضه کتاب را برگزار خواهیم کرد و از همه کسانی که در این عرصه زحمت کشیده اند، تقدیر خواهند شد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمان با بیان سایر برنامه های هفته کتاب، بیان داشت: معرفی کتاب، نقد کتاب، نشست های کتابخوان، کتابخوانی گروهی، طرح یک ساعت مطالعه گروهی و زنگ مطالعه در مدارس، دیدار با اصحاب کتاب و علم و دانش از دیگر برنامه های هفته کتاب است که در قالب یک هزار و ۱۷ برنامه در ۱۳۰ کتابخانه استان کرمان برگزار می شود.

وی با اشاره به بحث مهم ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی تصریح کرد: ما در حوزه کتابخانه های استان به سهم خود تلاش مان را برای افزایش سرانه مطالعه انجام دادیم که خوشبختانه اثرگذار بود لذا از آبان سال گذشته تا آبان امسال بیش از ۱۵ درصد رشد امانات کتاب داشته ایم.

وفایی تصریح کرد: دو شاخص مهم در حوزه کتابخانه ها که در سرانه مطالعه اثرگذار هستند یکی میزان اعضای کتابخانه ها هستند که ما رشد ۶ درصدی داشته ایم و دیگری کتب امانت رفته است که در این زمینه نیز ما رشد ۱۵ درصدی داشته ایم.

وی ادامه داد: در این راستا بالغ بر یک میلیون و ۲۳۷ هزار جلد کتاب را در سال گذشته امانت دادیم که این میزان امانت امیدوار کننده است که ان شاءالله با طرح های تبلیغی و برنامه های که در این کتابخانه ها داریم بتوانیم این سرانه را افزایش بدهیم.