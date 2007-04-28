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۸ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۳:۵۶

وزیر علوم : علت تعلل در رسیدگی به پرونده دانشگاه هاوایی را از قوه قضائیه بپرسید

وزیر علوم : علت تعلل در رسیدگی به پرونده دانشگاه هاوایی را از قوه قضائیه بپرسید

وزیر علوم در پاسخ به علت تأخیر در رسیدگی به پرونده دانشگاه هاوایی گفت: علت این تعلل را قوه قضائیه جویا شوید.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، دکتر محمدمهدی زاهدی امروز در جمع خبرنگاران در حاشیه همایش ملی خلیج فارس که در دانشگاه خلیج فارس بوشهر برگزار شد، گفت: وزارت علوم دانشگاه هاوایی را از مدت ها پیش مورد بررسی قرار داده و اعتراض خود را نسبت به پرونده آن اعلام کرده است.

وی تأکید کرد: این پرونده باید در دستگاه قضایی مورد بررسی قرار گیرد و اگر تعللی در این کار صورت گرفته است باید دلایل آن را از قوه قضائیه جویا شد.

وزیر علوم به سال 86 که از سوی مقام معظم رهبری سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی نامیده شده است، اشاره کرد و گفت: تشکل های دانشجویی نیز بسیاری از برنامه های خود را در سال جدید با محوریت اتحاد ملی و انسجام اسلامی برگزار می کنند و وزارت علوم نیز از این برنامه ها حمایت می کند.

کد مطلب 477324

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