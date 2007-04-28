جشنواره فیلم و عکس دانش آموزی شکوه محرم برگزار می شود

علیرضا سعیدی با بیان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این جشنواره بیش از هزار عکس و فیلم شامل 920 عکس و 88 فیلم به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از بررسی هیات داوران تعداد 55 عکس و 15 فیلم برای حضور در نمایشگاه انتخاب شدند.

وی ادامه داد: در بخش عکس به 10 اثر برتر و در بخش فیلم به پنج فیلم و در بخش های داستانی، مستند و نماهنگ تندس جشنواره اهدا خواهد شد.

سعیدی یادآور شد: در حاشیه این جشنواره کارگاه آموزشی فیلم و عکس با حضور کارشناسان و یادواره آثار برگزیده فیلم های عاشورایی چند تن از فیلم سازان در عرصه فیلم کوتاه کشوری به نمایش در می آید.