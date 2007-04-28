10هزار کارت هوشمند سوخت در استان اردبیل توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر از اردبیل ، سرهنگ اصغر محرم زاده در نشستی مطبوعاتی با خبرنگاران افزود: بیش از 10هزار کارت هوشمند سوخت موتور سیکلت طی دو مرحله در سطح استان توزیع شده است .

وی اظهار کرد: در مرحله اول این طرح در سال گذشته کارشناسان نیروی انتظامی به صورت حضوری هفت هزار و 632 دستگاه انواع موتور سیکلت را در سطح استان بازدید و نسبت به صدور کارت هوشمند سوخت اقدام کرده اند که از این تعداد بیش از شش هزار نفر کارت هوشمند سوخت دریافت کرده اند.

معاون هماهنگ کننده استان اردبیل خاطرنشان کرد: در مرحله دوم این طرح که از اواخر سال گذشته و به صورت ثبت نام اینترنتی آغاز شده است حدود هفت هزار و 500 نفر برای صدور کارت هوشمند سوخت برای موتورسیکلت هایشان ثبت نام که از این تعداد چهارهزار و 570 دستگاه موتور سیکلت کارت دریافت کرده اند.

محرم زاده ضمن اشاره به آمار 34هزار و 563 دستگاه موتور سیکلت موجود در سطح استان تصریح کرد : از این تعداد 50 درصد موفق به ثبت نام حضوری یا اینترنتی شده اند .

معاون هماهنگ کننده پلیس استان با اشاره به اینکه از اول خرداد ماه جایگاه های سوخت بدون ارائه کارت هوشمند ، سوخت تحویل نخواهند داد ،افزود: برای تسهیل در روند اجرای این طرح ، ستادی در فرماندهی انتظامی استان تشکیل یافته که بر نحوه صدور این کارت ها نظارت کافی داشته تا تمام مراحل با موفقیت و در کمترین زمان ممکن انجام شود.

وی در خاتمه از کلیه کسانی که تاکنون موفق به ثبت نام برای دریافت کارت هوشمند سوخت نشده اند خواست: با مراجعه حضوری به یگان های معین در مرکز استان و شهرستان ها یا از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی www.motor siclet.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.