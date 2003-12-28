95 درصد مصدومان "بم" از زير آوار نجات يافتند

سردار سرتيپ محمد حجازي در گفتگو با خبرنگار اعزامي مهر به بم گفت: 95 درصد مصدومان و اجساد از زير آوار بيرون آورده شده اند اما در دو منطقه در ارگ بم به علت مشكلات و دشواريهاي موجود فعاليت براي بيرون آوردن مصدومان و اجساد از زير آوار ادامه دارد.

وي نياز به چادرهاي گروهي و پتو را از مهمترين اقلام مورد نياز در منطقه برشمرد و يادآورشد: هماهنگي هاي لازم در اين زمينه به عمل آمده و اين امكانات به مرور رسيده و توزيع خواهد شد.

وي با اعلام اينكه از فردا اقدامات اورژانسي در شهرستان بم به پايان مي رسد تصريح كرد: در روزهاي آينده كار آوار برداري عمده از ميزان خسارات و تلفات آغاز خواهد شد.

سردار حجازي همچنين با اشاره به اينكه كار يافتن مصدومان حادثه زلزله در نيمي از شهر به نيروي مقاومت بسيج سپرده شده گفت: 5 هزار بسيجي كار امداد رساني را پيگيري مي كنند و به گفته مسئولان زيربط نيروهاي انساني ديگر كارساز نبوده و ماشين آلات سنگين مورد نياز است كه سعي كرده ايم از تمام توانمان در اين زمينه استفاده كنيم .

وي اعلام كرد بيمارستان امام حسين (ع) بسيج خراسان در منطقه مستقر شده و از امروز آماده پذيرش مصدومان حادثه است.