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۷ دی ۱۳۸۲، ۱۵:۳۰

فرمانده نيروي مقاومت بسيج در گفتگو با "مهر":

95 درصد مصدومان "بم" از زير آوار نجات يافتند

95 درصد مصدومان "بم" از زير آوار نجات يافتند

فرمانده نيروي مقاومت بسيج در گفتگو با خبرنگار اعزامي مهر به بم گفت: 95 درصد مصدومان از زير آوار نجات يافتند.

سردار سرتيپ محمد حجازي در گفتگو با خبرنگار اعزامي مهر به بم گفت: 95 درصد مصدومان و اجساد از زير آوار بيرون آورده شده اند اما در دو منطقه در ارگ بم به علت مشكلات و دشواريهاي موجود فعاليت براي بيرون آوردن مصدومان و اجساد از زير آوار ادامه دارد.
وي نياز به چادرهاي گروهي و پتو را از مهمترين اقلام مورد نياز در منطقه برشمرد و يادآورشد: هماهنگي هاي لازم در اين زمينه به عمل آمده و اين امكانات به مرور رسيده و توزيع خواهد شد.
وي با اعلام اينكه از فردا اقدامات اورژانسي در شهرستان بم به پايان مي رسد تصريح كرد: در روزهاي آينده كار آوار برداري عمده از ميزان خسارات و تلفات آغاز خواهد شد.
سردار حجازي همچنين  با اشاره به اينكه كار يافتن مصدومان حادثه زلزله  در نيمي از شهر به نيروي مقاومت بسيج سپرده شده گفت: 5 هزار بسيجي كار امداد رساني را پيگيري مي كنند و به گفته مسئولان زيربط نيروهاي انساني ديگر كارساز نبوده و ماشين آلات سنگين مورد نياز است كه سعي كرده ايم از تمام توانمان در اين زمينه استفاده كنيم .
وي اعلام كرد بيمارستان امام حسين (ع) بسيج خراسان در منطقه مستقر شده و از امروز آماده پذيرش مصدومان حادثه است.

کد مطلب 47734

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