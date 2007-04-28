به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران، جواد فرهانیان افزود: کاهش نرخ سود بانکی صف متقاضیان وام و تسهیلات ارزان را افزایش می دهد و آثار منفی زیادی در پی خواهد داشت.

وی ادامه داد : با افت سود پرداختی بانک ها ، پیش بینی می شود آنها در تامین مالی خود دچار مشکل شوند و فشار تقاضا برای دریافت تسهیلات ارزان قیمت باقی بماند.

فرهانیان تصریح کرد : فشار کمبود نقدینگی بانک ها به ویژه برای بانکهای خصوصی منجر به کاهش حجم عملیات آنها و در نتیجه کاسته شدن سودآوری افت سهام آنها در بورس می شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی به حمایت های دولت از بانک های دولتی اشاره کرد و افزود : این بانک ها مشکلی برای تامین نقدینگی خود نخواهند داشت اما بانک های خصوصی در صورت بروز فشار نقدینگی، آسیب پذیر خواهند شد.

وی اظهار داشت : بانک مرکزی می تواند با کاستن از نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها در نزد خود یا قول دولت مبنی بر برداشتن فشار از دوش بانک های خصوصی در صورت بروز حالتهای بحرانی ، راهی برای حمایت از این نهادهای بانکی در پیش بگیرند.

هم اکنون سهام سه بانک خصوصی پارسیان، اقتصاد نوین و کارآفرین در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار می گیرد.ارزش بازاری این سه شرکت تا تاریخ 5/2/86 به 17942 میلیارد ریال می رسد که معادل 5/4 درصد ارزش کل بازار اوراق بهادار در تاریخ یاد شده است.

بر اساس اطلاعات نرم افزارهای بورسی در حال حاضر نسبت P/E این موسسات به ترتیب 56/4 برای بانک پارسیان ، 43/7 برای بانک اقتصاد نوین و 9/7 برای بانک کارآفرین است.