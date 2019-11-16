به گزارش خبرگزاری مهر، نشست جمعیتهای تقریب نهاد جهان اسلام که عصر جمعه ۲۴ آبانماه سال ۹۸ با سخنرانی علمای کشورهای مختلف برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین حسین الغریز از کشور لبنان عنوان داشت: ما ۳۷ سال است که تجمع علمای مسلمان را در لبنان تشکیل دادهایم و در این نشست حدود ۵۰ عالم شیعی و سنی حضور دارند.
وی افزود: ما در تجمع علمای مسلمان لبنان هیچ گونه مشکل و اختلاف نداریم و در چارچوب این تجمع سخنان خود را مطرح میکنیم.
رزاق حسین فهور از کشور عراق به عنوان سخنران دیگر گفت: برخی از مسائل تاریخ اسلام نشانگر این است که تقارب مسلمانان و مذاهب اسلامی ریشه دار است.
وی ادامه داد: در طول تاریخ شیعه و سنی در مواجه با دشمن همبستگی داشتهاند. وقتی تفاسیر مسلمانان را بررسی میکنیم میبینیم هر دو مذهب از مطالب یکدیگر استفاده بردهاند.
ماجور بین از کشور چین نیز با بیان اینکه مسلمانان باید از تفرقه دوری کنند، اظهار داشت: در تاریخ اسلام مشاهده میکنیم هر جا مسلمانان تفرقه داشتهاند، از دشمنان شکست خوردهاند.
وی اضافه کرد: متأسفانه برخی از کارهای مسلمانان به وحدت ضربه میزند. برخی به دنبال عقاید افراطی هستند.
برهان الدین داع، عضو مجلس اعلای مسلمانان آلمان نیز با بیان اینکه باید در ادبیات وحدت دقت داشته باشیم، عنوان داشت: علما باید وحدت عملی را نشان دهند.
وی یادآور شد: ما در آلمان طرحی را به امضا رساندهایم که در آن مسلمانان همانند یهودیان و مسیحیان از حق شهروندان برخوردارند. ما شورای مسلمانان هامبورگ را تشکیل دادهایم.
محمد صالح عبدالآل از لبنان نیز اذعان داشت: باید نماز جماعت وحدت و همچنین یک جایزه بینالمللی وحدت اسلامی همانند جایزه نوبل را در جهان اسلام پایه گذاری کنیم.
وی ادامه داد: باید به دنبال ایجاد تمدن اسلامی باشیم و این کار جز همکاری مسلمانان صورت نمیگیرد.
احمدرضا روح الله زاده از ایران نیز گفت: مسأله فلسطین محور وحدت است و باید به عنوان یک الگو معرفی شود.
اسماعیل احمدی از ایران یادآور شد: اولین ضرورت تشکیل یک تشکل فعال و مسنجم است. باید برای چنین موضوعات در این نشستها تصمیم بگیریم.
عالم لبنانی:صدای فتنه بلند و صدای وحدت ضعیف است
ایوبی تصریح کرد: مسلمانان در برابر دشمن تنها یک راه دارند و آن وحدت است. چرا صدای فتنه بلند و صدای وحدت کم و ضعیف است.
محمدعبدالرحمان ایوبی از علمای کشور لبنان در نشست جمعیتهای تقریب نهاد جهان اسلام که عصر جمعه ۲۴ آبانماه سال ۹۸ برگزار شد، خاطرنشان کرد: نباید کشورهای اسلامی گرفتار شکاف و تفرقه شوند.
وی ادامه داد: مسلمانان در برابر دشمن تنها یک راه دارند و آن وحدت است. چرا صدای فتنه بلند و صدای وحدت کم و ضعیف است.
ایوبی با بیان اینکه یکی از مشکلات کشورهای اسلامی تعصبات بی جا است، عنوان داشت: دشمنان به اختلافات دامن زده و آنها را برجسته میکنند.
وی افزود: دشمنان با تحریک مسلمانان به دنبال ایجاد شکاف و اختلاف هستند. آنها با طرح مسائل مذهبی، تاریخی و... به دنبال جلوگیری از وحدت هستند.
این عالم لبنانی اضافه کرد: در چنین نشستهایی باید اشتباهات را تصحیح کنیم و پشت سر مرجعیت دینی حرکت کنیم و فتنهها را بشناسیم.
نظر شما