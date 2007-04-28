اتحادیه اروپا با لغو تحریم های دولت فلسطین مخالفت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین، اتحادیه اروپا جمعه اعلام کرد : تحریم های اعمال شده از سوی این اتحادیه علیه دولت فلسطین همچنان به قوت خود باقی است.

بر اساس این گزارش، از زمان شکل گیری دولت جدید فلسطین، برخی کشورهای غربی قول هایی مبنی بر رفع تحریم های خود علیه دولت فلسطین را داده بودند، اما اتحادیه اروپا که پیش از اعمال این تحریم ها بزرگترین اهدا کننده کمک های اقتصادی به تشکیلات خودگردان فلسطین محسوب می شد؛ هنوز به تحریم های دولت فلسطین پایان نداده است.

اتحادیه اروپا در حالی این تصمیم را اتخاذ می کند که کشورهای عضو این اتحادیه بر سر این موضوع اختلاف نظر دارند.

لازم به ذکر است از مارس سال گذشته که حماس در پی پیروزی در انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین( فوریه 2006) قدرت را به دست گرفت،اغلب کشورها کمک های خود به مردم فلسطین را قطع و اعلام کردند تا زمانی که حماس رژیم اسرائیل را به رسمیت نشناسد؛ توافقات گذشته میان تشکیلات خودگردان و تل آویو را نپذیرد و به مقاومت بر ضد اشغالگری و به زعم آنها به خشونت پایان ندهد؛تحریم های اقتصادی علیه این دولت ادامه خواهد داشت.

این درحالی است که از مدتی قبل اتحادیه اروپا تماس های خود با برخی از وزیران دولت وحدت ملی فلسطین را از سر گرفته ؛ در همین رابطه چندی پیش کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا گفته بود : از سرگیری گفتگوها با تشکیلات خودگردان فلسطین، به معنای ازسرگیری کمک های مالی مستقیم به فلسطینیان نیست.