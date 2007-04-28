فلسفه زیست محیطی در کالج کارلتون بریتانیا بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، این دو سخنرانی به ترتیب با عنوان " ویلیامز جیمز و فلسفه زیست محیطی: فراتر از دید ریاست گرایانه دیویی و " کشاورزی، جنگلها و آزادی: درباب طبیعیت آزادی و خراب آباد" روزهای سه شنبه و چهار شنبه این هفته برگزار می شوند.

استفانز نویسنده مقالات متعدد درباره موضوعات زیست محیطی، سیاست و اخلاق است. محورهای تحقیقات اولیه او ارتباطات میان محیط زیست گرایی و فلسفه اخلاقی و سیاسی محسوب می شوند. آثار وی بر ایده های آزادی، طبیعت و خیر در سنتهای لیبرال و پراگماتیستی تأکید کرده اند.

استفانز دکترای خود را از دانشگاه منچستر، بریتانیا اخذ گرفته و به عنوان سردبیر مجله آکادمیک بین رشته ای و بین المللی " سازمان و محیط زیست" و به عنوان عضو انجمن بین المللی اخلاق زیست محیطی، انجمن فلسفی آمریکایی، انجمن پیشرفت فلسفه آمریکا و انجمن ویلیام جیمز فعالیت می کند.

