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۸ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۴:۲۷

فلسفه زیست محیطی در کالج کارلتون بریتانیا بررسی می شود

کالج کارلتون بریتانیا طی روزهای اول و دوم ماه می (11 و 12 اردیبهشت) دو سخنرانی برگزار می کند که سخنران آنها پیرس استفانز فیلسوف زیست محیطی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، این دو سخنرانی به ترتیب با عنوان " ویلیامز جیمز و فلسفه زیست محیطی: فراتر از دید ریاست گرایانه دیویی و " کشاورزی، جنگلها و آزادی: درباب طبیعیت آزادی و خراب آباد" روزهای سه شنبه و چهار شنبه این هفته برگزار می شوند.

استفانز نویسنده مقالات متعدد درباره موضوعات زیست محیطی، سیاست و اخلاق است. محورهای تحقیقات اولیه او ارتباطات میان محیط زیست گرایی و فلسفه اخلاقی و سیاسی محسوب می شوند. آثار وی بر ایده های آزادی، طبیعت و خیر در سنتهای لیبرال و پراگماتیستی تأکید کرده اند.

استفانز دکترای خود را از دانشگاه منچستر، بریتانیا اخذ گرفته و به عنوان سردبیر مجله آکادمیک بین رشته ای و بین المللی " سازمان و محیط زیست"  و به عنوان عضو انجمن بین المللی اخلاق زیست محیطی، انجمن فلسفی آمریکایی، انجمن پیشرفت فلسفه آمریکا و انجمن ویلیام جیمز فعالیت می کند.

کد مطلب 477345

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