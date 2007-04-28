موافقت با تاسیس واحد بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی در کشور سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که امروز با حضور دکتر پیمان مهستی معاون امور بین الملل دانشگاه آزاد، دکتر محمد مهدی مظاهری معاون فرهنگی دانشگاه، دکتر نجیب عبدالواحد معاون وزیر آموزش عالی سوریه و خانم دکتر فاتنا شعال مدیر کل دانشگاه های خصوصی وزارت آموزش عالی سوریه در دمشق برگزار شد، بر تاسیس شعبه ای از دانشگاه آزاد اسلامی در این کشور تاکید شد.

در این دیدار مقامات سوریه ای با اشاره به قانون 36 صادره از سوی رئیس جمهور این کشور مبنی بر تاسیس و گسترش دانشگاه های خصوصی در سوریه، موافقت و آمادگی کامل خود را برای تاسیس واحدی از دانشگاه آزاد اسلامی در این کشور اعلام کردند.

همچنین در این سفر، دکتر مهستی با دکتر اختری سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوریه و دکتر عبدالرزاق شیخ عیسی رئیس دانشگاه خصوصی قلمون سوریه دیدار داشت که ضمن تشریح فعالیت ها، برنامه ها و اقدامات دانشگاه آزاد اسلامی در مورد جزییات تاسیس واحد دانشگاهی دانشگاه آزاد در این کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند.

همچنین در این دیدار، دکتر عبدالرزاق شیخ عیسی ضمن اظهار تعجب و شگفتی از توسعه عظیم دانشگاه آزاد اسلامی در داخل و خارج از کشور، آمادگی کامل این دانشگاه در زمینه تبادل استاد و دانشجو را اعلام کرد.

واحد بین الملل دانشگاه آزاد در سوریه دارای رشته هایی نظیر کامپیوتر، مدیریت، It ، مهندسی پژشکی و دندانپزشکی در مقاطع مختلف تحصیلی خواهد بود.

بر مبنای این گزارش دکتر مهستی معاون امور بین الملل دانشگاه آزاد فردا با دکتر غیاث برکات وزیر آموزش عالی سوریه دیدار و در زمینه تاسیس واحد بین الملل دانشگاه آزاد در این کشور گفت و گو می کند.