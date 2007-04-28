به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر اعلام کرد مهدی متوسلی نویسنده نمایشنامه و مدیر عامل مؤسسه فرهنگی هنری فدک در این باره گفت: "موضوع نمایش "پنجره فولاد" و محل وقوع رویدادهای آن در صحن حضرت امام رضا (ع) است و نگرشی خاص به نوع تقاضاهای زائران بارگاه این امام دارد."

متوسلی با اشاره به اینکه تمرینات نمایش از دو هفته پیش آغاز شده، افزود: "در ترکیب گروه بازیگران نسبت به اجرای چهارمین جشنواره تئاتر رضوی فقط یک بازیگر تغییر کرده که مرضیه صدرایی به دلیل مشکلات شخصی مجبور به ترک گروه شده و به جای وی عطیه غبیشاوی ایفای نقش می‌کند."

وی با بیان اینکه استقبال عمومی از نمایش "پنجره فولاد" جالب توجه خواهد بود، افزود: "در جشنواره تئاتر رضوی برای پنج اجرا، چهار هزار تماشاگر داشتیم و من امیدوارم با پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که انجام داده‌ایم، نمایش با استقبال قابل توجه علاقمندان به تئاتر رو به رو شود."

متوسلی در پایان گفت: "ما فقط با اداره کل هنرهای نمایشی قرارداد داریم و به نظرم بخش زیادی از هزینه‌های نمایش با فروش جبران خواهد شد." در "پنجره فولاد" اکبر عبدی، محمود فرهنگ، محمود راسخ‌فر و عطیه غبیشاوی به عنوان بازیگران اصلی حضور دارند.

این نمایش که اثر برگزیده چهارمین جشنواره تئاتر رضوی است، از روز دوشنبه دهم اردیبهشت هر شب ساعت 20 در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر بر صحنه خواهد بود.