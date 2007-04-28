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۸ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۴:۵۱

مرکز رسیدگی به امور مساجد در بیانیه ای تأکید کرد:

استاد مطهری منادی وحدت و یکدلی بود

استاد مطهری منادی وحدت و یکدلی بود

مرکز رسیدگی به امور مساجد در بیانیه ای به مناسبت سالروز شهادت استاد مطهری با یادآوری اینکه دوازدهم اردیبهشت ماه هر سال یادآور یکی از غم انگیزترین خاطرات تلخ و تأسف بار در تاریخ انقلاب خونبار اسلامی است، تأکید کرده است: استاد شهید مرتضی مطهری، همواره منادی وحدت و یکدلی بود .

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این بیانیه آمده است: دراین روز مظلومی دیگر از تبار سرخ جامگان منتظر، قامت سروش به خون درغلطید . استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری (ره) از خون رست و پویشی دوباره آغاز کرد ، از کیان خون برخاست و زیبا طلوع کرد و خوش درخشید . او که در عمر پربارش منشأ آثار علمی گرانقدری برای جامعه و اسلام گردید و همواره منادی وحدت و یکدلی بود .

این بیانیه در ادامه می افزاید: بدینوسیله مرکز رسیدگی به امور مساجد سالگرد شهادت جانکاه آن فیلسوف عالی مقدار و متفکر ژرف اندیش را تعزیت و تسلیت می گوید و تداوم راه نورانی آن مشعل پرفروغ هدایت را از خداوند تبارک و تعالی مسئلت دارد .

 

کد مطلب 477351

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