استاد مطهری منادی وحدت و یکدلی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این بیانیه آمده است: دراین روز مظلومی دیگر از تبار سرخ جامگان منتظر، قامت سروش به خون درغلطید . استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری (ره) از خون رست و پویشی دوباره آغاز کرد ، از کیان خون برخاست و زیبا طلوع کرد و خوش درخشید . او که در عمر پربارش منشأ آثار علمی گرانقدری برای جامعه و اسلام گردید و همواره منادی وحدت و یکدلی بود .

این بیانیه در ادامه می افزاید: بدینوسیله مرکز رسیدگی به امور مساجد سالگرد شهادت جانکاه آن فیلسوف عالی مقدار و متفکر ژرف اندیش را تعزیت و تسلیت می گوید و تداوم راه نورانی آن مشعل پرفروغ هدایت را از خداوند تبارک و تعالی مسئلت دارد .