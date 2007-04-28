تدوین "سه زن" از نیمه گذشت

حکمت درباره مراحل آماده سازی فیلم "سه زن" به خبرنگار مهر گفت: "تاکنون 60 درصد از تدوین فیلم توسط مصطفی خرقه پوش در استودیو عروج فیلم به پایان رسیده و حیدر ساجدی در حال ساخت موسیقی فیلم است. طبق برنامه اواخر خردادماه مراحل فنی فیلم به پایان می رسد و امیدوارم پس از گرفتن پروانه نمایش آن را برای تابستان امسال اکران کنیم."

داستان "سه زن" درباره زنی به نام مینو است که برای پیدا کردن دخترش سرگردان شده است. وی طی این جستجو، ناخواسته متوجه می شود عده ای در نظر دارند میراث کهنی را به سرقت ببرند. در این حین مادر می‌گریزد و در زمان گم می‌شود. حالا سه زن دور از یکدیگر حرف‌ها، تردیدها و خیال‌های خود را در سفری بی‌انتها به تصویر می‌کشند. سفری در گذشته، آینده و حال.

نیکی کریمی، پگاه آهنگرانی، مریم بوبانی، نازنین آقااحمدی، ستاره پسیانی، شهرزاد کمال‌زاده، نسیم امیرخسرو، رضا کیانیان، شاهرخ فروتنیان، بابک حمیدیان، خسرو احمدی، مهرداد ضیایی، احمد ساعتچیان و آتیلا پسیانی بازیگران اصلی "سه زن" هستند و از دیگر عوامل آن می توان به فیلمنامه نویس: نغمه ثمینی، مدیر فیلمبرداری و مشاور کارگردان: داریوش عیاری، صداگذار: پرویز آبنار، طراح چهره پردازی: مهری شیرازی و مدیر تولید: محمدرضا نجفی اشاره کرد.

حکمت هم اکنون مشغول تحقیق درباره پروژه "لالایی ها" است که به موضوع لالایی های اقوام ایرانی می پردازد. قرار است وی پس از اتمام تحقیقات نوشتن فیلمنامه را آغاز کند.