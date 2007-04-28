بهداشت دهک های پایین جامعه نیازمند توجه ویژه است /حوادث رانندگی عمده ترین علت معلولیت در ایران است

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر کامران باقری لنکرانی ظهر امروز با حضور در جلسه شورای اداری استان خراسان رضوی با تشریح وضعیت فعلی سلامت در کشور گفت : بحث هایی که در خصوص کنترل جمعیت مطرح می شوند شعاری هستند و حتی اگر جمعیت کشور 10 برابر هم شود وظایف وزارت بهداشت همچنان تامین سلامت جامعه است اما دهک های پایین تر جامعه نیازمند توجه ویژه در بحث های بهداشتی و درمانی هستند.

لنکرانی افزود: بیش از 50 درصد عوامل دخیل در امر سلامت ، عوامل اجتماعی است و برای داشتن حرکتی پرشتاب در امر سلامت باید رفاه ، دارایی، تحصیلات ، جغرافیا ، محل سکونت ، اشتغال و جنسیت را نیز به عنوان شاخصه های تاثیر گذار مورد توجه قرار داد.

وزیر بهداشت در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به اینکه در سال 1365 بیشترین بخش از هرم سنی جامعه ، بین صفر تاچهار سال بوده است ، گفت : این رقم هم اکنون به 15 تا 19 سال رسیده و تا نیم قرن آینده ، جمعیت سالمند بالایی خواهیم داشت .

وی افزود : در سال 1345سن میانه ایرانیان 9/16 بوده ، سال 70 این سن به7/21 رسیده و در سال 86سن میانگین ما 26 سال است .

لنکرانی افزایش سطح امید به زندگی پس از انقلاب را نیز مورد اشاره قرار داده و خاطرنشان کرد: در سال 1335 یک فرد ایرانی تنها 5/37 سال امید به زندگی داشت که این رقم هم اکنون به 75 رسیده است .

وزیربهداشت ادامه داد: بر اساس آمارگیری صورت گرفته طی سال 1353 معلوم شد که در 100 هزار زایمان 237 مادر به دلایل مختلف از بین می رفته اند که این رقم در سال 1383 به 2/28 نفر در هر 100 هزار زایمان و در سال 1386 به 22 نفر رسیده است .

وی در عین حال گفت: از سال 1370 تا سال جاری ، مرگ و میر نوزادان در کشور تقریبا ثابت بوده است که این، توجه بیشتر به مراقبت از نوزادان را می طلبد .

لنکرانی ادامه داد : کمبود رفاه خانواده ها ، بی سوادی مادر ، سکونت در روستا ، فاصله خطرناک میان دو زایمان ، دفع غیر بهداشتی فاضلاب و سن مادر در هنگام بارداری از عوامل تشدید مرگ و میر نوزادان است .

وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی همچنین به تغییر نوع بیماری ها در کشور از بیماری های عفونی واگیر دار به بیماری های غیر واگیر دار اشاره کرد و در این زمینه گفت : تغییر الگوی مصرف غذایی مردم از استفاده از روغن نباتی به استفاده از روغن مایع می تواند از میزان مبتلایان بیماری های قلبی و عروقی بکاهد و در این مورد ما موفق شدیم استفاده 87 درصدی مردم از روغن نباتی را طی 20 ماهه اخیر به 70 درصد برسانیم .

وی عمل قلب باز و آنژیو گرافی را برای درمان عارضه های قلبی ، روشهای دائمی ندانست و خواهان فرهنگ سازی برای ورزش روزانه مردم و کاهش جمعیت 17 درصدی سیگاری در ایران به منظور کنترل بحران های قلبی شد .

وزیر بهداشت در ادامه این جلسه که در محل سالن اجتماعات استانداری خراسان رضوی جریان داشت ،گفت : از زمان دولت قبل نگاه ما به امر سلامت تغییر کرد و دیگر مرگ و میر را معیاری برای کاهش سلامت در نظر نمی گیریم ، بلکه سال های سپری شده یک فرد به صورت ناتوان و ناسالم را به عنوان شاخص می گیریم .

وی افزود: براساس آمارهای ما حوادث ترافیکی ، بیشترین نقش در ناتوانی افراد طی سال های گذشته را داشته اند و این نتیجه به ما می گوید که علاوه بر تاسیس بیمارستان ها در نقاط حادثه خیز باید در اصلاح فرهنگ رانندگی و امنیت بیشتر جاده ها به منظور تامین بسترهای سلامت برای جامعه بکوشیم .

لنکرانی در بخش دیگری از سخنان خود ،بحران نیروی کار ، اطلاعات ناکافی سلامت ، کمبود منابع مالی و تولیت اجرای سیاست های عادلانه سلامت را به عنوان پارامترهای چالشی حوزه سلامت مورد توجه قرار داد و یاد آور شد : تغییر نوع بیماری ها در جامعه طی سالهای اخیر بر نوع آموزش پزشکی ما نیز تاثیر گذاشته به طوری که ما باید نگاه خود به تربیت پرستاران عمومی که 200 هزار نفر را شامل می شود تغییر داده و به سمت تربیت پرستاران ویژه ICU برویم .

وی افزود : در بخش جراحی هم نیازمند تربیت متخصصینی در حوزه جراحی ارتوپدی و مغز و اعصاب هستیم ولی اعمال این تغییر نگرش ها طی سال های آینده به نتیجه خواهد رسید .