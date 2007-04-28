به گزارش خبرنگار مهر، دکتر واعظ زاده معاون علمی رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان در جلسه عصر چهارشنبه 5 اردیبهشت که با حضور رئیس هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی و دبیر آن در محل بنیاد تشکیل شد، اظهار داشت: ما باید معاونت کل کشور را به لحاظ علمی ساماندهی کنیم، اما در عین حال در طول دستگاهها هستیم و قرار نیست در کنار هیچ وزارتخانه‌ای قرار بگیریم. اصلا قرار بر این نداریم که تمامی کارها را خودمان بر عهده بگیریم . وقتی کارها را در زمینه تولید علم به خود دانشگاهها و نهادهای مربوط بسپاریم، خیالمان بسیار راحت تر خواهد بود.

دکتر داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم و رئیس هیأت حمایت از کرسی‌ها نیز با اشاره به پیشرفتهایی که از زمان راه اندازی دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره رخ داده است، اظهار امیدواری کرد با همکاری‌ها و حمایت‌های هیأت و بنیاد روند فعلی بیش از پیش تسریع گردد.

حجت الاسلام دکتر شاطری دبیر هیأت حمایت از کرسی ها، دستیابی به یک تعامل منطقی و معلوم با سازمانهای حامی نظریه‌پردازی و نوآوری نظیر بنیاد ملی نخبگان و صندوق حمایت از پژوهشگران کشور را برای تکمیل فرایند سازی در این راستا ضروری دانست و افزود: دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی ها با تفکیک نظریه پردازی و نوآوری از یکدیگر سعی دارد با توجه به ندرت رخداد نظریه که گاه حتی بیش از یک سده برای ظهور آن وقت لازم است، حمایت حداکثری خود را بر نوآوری متمرکز سازد و در عین حال به طور جدی زمینه‌های پرورش نظریه‌ها را در بسترهای تولید علم مد نظر داشته باشد.

وی دبیرخانه هیأت و سازوکار کرسی ها را یکی از راهکارهای مناسب برای تشخیص و شناسایی نخبگان برای بهره مندی از امتیازات بنیاد ملی نخبگان خواند و با توجه به تأکید ریاست محترم بنیاد بر محدود نمودن دایره های تعریف نخبه برای کارآمد کردن حمایتها، کرسی‌ها را از جمله راهکارهای دستیابی به این هدف دانست.