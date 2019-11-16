استان تهران سپید پوش شد/تعطیلی، ترافیک و لغزندگی بر اثر برف

به گزارش خبرنگار مهر، از ساعات اولیه بامداد امروز شنبه ۲۵ آبان ماه طبق پیش بینی های قبلی اداره هواشناسی استان تهران، بارش برف در مناطق مختلف شهر و استان تهران آغاز شد.

مصطفی حسنوند، رییس آموزش و پرورش شهرستان پردیس در گفتگو با خبرنگار مهر از تعطیلی مدارس این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: با هماهنگی فرمانداری شهرستان پردیس مدارس شیفت عصر پردیس ، بومهن و جاجرود در کلیه مقاطع بدلیل برودت هوا و لغزندگی معابر تعطیل شده است.

بارش برف در بهارستان نیز علاوه بر خوشحالی مردم از این نعمت الهی معضلاتی نیز به وجود آمد که مردم با آن دست و پنجه نرم می کنند.

از جمله معضلات حاکم در این شهرستان ترافیک سنگین در محدوده گلستان تا سه راه آدران بود که اعلام شد شهروندان مسیرهای جایگزین را انتخاب کنند.

محور اصلی جاده ساوه حد فاصل گلستان تا سه راهی آدران نیز در هر دو لاین شمالی و جنوبی این محور، ترافیک سنگینی ایجاد شده است که متاسفانه به دلیل بروز ترافیک امکان حضور خبرنگاران ما در نقطه کانونی این ترافیک میسر نشد اما با توجه به تصاویر ارسالی مخاطبانی که در ترافیک گیر افتاده اند به همه شهروندان و کسانی که از این مسیر قصد تردد دارند توصیه می کنیم حتما از مسیر جایگزین استفاده کنند.

از دیگر نقاط استان تهران که اولین بارش اولین برف پاییزی در آن به خوبی مشاهده شد؛ سولقان است که در این منطقه نیز طبق پیش بینی سازمان هواشناسی بارش ها بصورت برف و باران است.

شهرستان های جنوب شرق استان تهران نیز از این نعمت بی بهره نماندند و شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک نیز با کاهش محسوس دما و بارش برف از ساعات ابتدایی بامداد امروز یکدست سفید پوش شد.

برف پائیزی صبحگاهی در ورامین بعد از چند روز آلودگی شدید هوا موجبات خوشحالی مردم را فراهم کرد، خیابان ها و معابر شهرستان ورامین پوشیده از برف شده است و تردد در معابر و خیابان های این شهر نیز به کندی صورت می گیرد.

کریم ذوالفقاری، رییس جهاد کشاورزی استان تهران نیز از اواسط هفته قبل و با توجه به هشدار هواشناسی در خصوص ورود موج جدید سرما در کشور طی این هفته و احتمال بارش برف در منطقه ورامین، قرچک و پیشوا به گلخانه داران و کشاورزان و دامداران هشدار های لازم را داد و در این راستا اعلام کرد که تمهیدات لازم جهت جلوگیری از آسیب محصولات و دام و طیور انجام شود.

گفتنی است که مدارس پیش دبستانی و ابتدایی در ورامین بر اثر برودت هوا و بارش برف تعطیل شد.

قرچک، یکی دیگر از شهرستان های جنوب شرقی تهران برف پاییزی را تجربه کرد و همزمان با این بارش ترافیک شدید در خیابان مخابرات قرچک مشاهده شد.

محسن خرمی شریف ، شهردار قرچک در حاشیه بازدید از ستاد برف روبی این شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر از آماده باش نیروهای خدمات شهری برای برف روبی و پاکسازی معابر قرچک خبر داد و اظهار داشت: با توجه به پیش بینی های سازمان هواشناسی و بارش برف در این شهرستان، ستاد برف روبی خدمات شهری مدیریت شهری در حال آماده باش است و ماسه و نمک جهت بروز یخبندان و بارش شدید برف پیش بینی شده است.

وی افزود: شهرداری قرچک آمادگی کامل در برابر بارش برف و امکان یخ زدگی معابر دارد و با برنامه ریزی های انجام شده مشکلی در خصوص برف روبی و ماسه و نمک نخواهیم داشت.

این مدیر شهری اظهار کرد: با توجه به بارش نزولات جوی ستاد برف روبی و خدمات شهری شهرداری با آمادگی کامل به خدمت رسانی بهینه و سریع به شهروندان پرداخته و ساماندهی مسیر تردد آنان در سطح معابر در اولویت برنامه ها قرار دارد.

وی بیان داشت: از شهروندان این شهرستان خواسته شد با توجه به کاهش شدید دما برای جلوگیری از یخ زدگی انشعاب و کنتور آب و بروز خسارت احتمالی، نسبت به عایق بندی کنتور بوسیله خاک اره، گونی و پشم شیشه اقدام کنید؛ از برافروختن آتش در مجاورت انشعاب وکنتور بپرهیزید و در صورت بروز مشکل مراتب را به سامانه ١٢٢ اطلاع دهند.

بر اساس این گزارش مدارس پایه پیش دبستانی و ابتدایی در این شهرستان نیز برای نوبت عصر تعطیل شد.

در شهرستان دماوند نیز که بارش برف از روز قبل در ارتفاعات آغاز شده بود ستاد مدیریت بحران این شهرستان در حال آماده باش قرار گرفته بودند.

مجید صفری فرماندار دماوند نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز عملیات نمک‌پاشی در سطح جاده‌ها و جریان تردد جریان در خیابان ها و معابر خبر داد و اظهار داشت: با توجه به کاهش دما و بارش برف در محورهای مواصلاتی شهرستان، تمام دستگاه‌های خدماتی، امدادی و انتظامی شهرستان دماوند به صورت کامل در آماده‌باش هستند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.

وی گفت: به دلیل فعالیت سامانه بارشی، شهروندان و مسافران از سفرهای غیرضروری خودداری نمایند و مسافران حتما دقت لازم را در انتخاب مسیر داشته باشند و ضمن همراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانه حین عبور از محورهای کوهستانی و منجمله محور هراز با احتیاط برانند.

صفری بیان داشت: عملیات نمک‌پاشی در سطح جاده‌ها آغاز شده و در حال انجام است و در حال حاضر، همه راه‌های مواصلاتی، اصلی و فرعی شهرستان باز است و تردد جریان دارد.

مهدی یوسفی جمارانی، فرماندار فیروزکوه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، از آماده باش ستاد مدیریت بحران فیروزکوه خبر داد و گفت: در این شهرستان مشکلی در خصوص عبور و مرور وسایل نقلیه از این محور وجود ندارد.

یوسفی جمارانی افزود: بنا بر اعلام سازمان هواشناسی، فعالیت سامانه بارشی، از پنجشنبه شب در ارتفاعات بصورت برف آغاز شده است و تا اواسط هفته ادامه دارد و در همین راستا ستاد مدیریت بحران شهرستان فیروزکوه برگزار و تمام دستگاه‌های ذی‌ربط آماده خدمات‌دهی و مقابله با هرگونه اتفاق غیرمترقبه‌ای هستند و بخشداران، دهیاران، شهرداران و مجموعه مدیران شهرستانی آمادگی کاملی برای وضعیت بارش شدید دارند و این آمادگی طی روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: به دلیل برودت هوا در فیروزکوه، به هم‌وطنان توصیه می‌شود از توقف، اتراق و تردد در حاشیه مسیل‌ها، رودخانه‌ها خودداری کنند.

فرماندار شهرستان فیروزکوه تصریح کرد: جای نگرانی خاصی وجود ندارد و تمام تمهیدات لازم توسط دستگاه‌های خدمات رسان اندیشیده و به‌صورت آماده‌باش ۱۰۰ درصدی در مقابله با وقوع حوادث احتمالی در منطقه حاضر هستند.