بهترین مجموعه داستان های " روزی روزگاری " اعلام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه داستان های «زندگی مطابق خواسته تو پیش می رود» (امیرحسین خورشیدفر/ نشر مرکز)، «شب های چهارشنبه» (آذرخت بهرامی / نشرچشمه) و «زنی با چکمه ساق بلند سبز» (مرتضی کربلایی لو / انتشارات ققنوس)، برگزیدگان داوران در عرصه داستان کوتاه هستند.

اولین دوره جایزه ادبی «روزی روزگاری» به زنده یاد عمران صلاحی تقدیم شده است. در این مراسم، فرخنده آقایی درباره چشم انداز داستان کوتاه ایرانی و حسین پاینده راجع به چشم انداز رمان ایرانی سخنرانی خواهند کرد.

همچنین رضا سیدحسینی، آیدین آغداشلو و کاوه میرعباسی به ترتیب درباره عبدالله کوثری، شمیم بهار و اسماعیل فصیح، سخنرانی می کنند. علاوه بر آن، مترجمان رمان «بادبادک باز» نوشته «خالد حسینی» که با به دست آوردن اکثریت نسبی در نظرسنجی از صد چهره فرهنگی، ورزشی و سیاسی، به عنوان بهترین اثر داستانی خوانده شده سال 1385 در ایران شناخته شد، در اولین دوره از جایزه «روزی روزگاری» قدردانی می شوند.

جایزه ادبی روزی روزگاری ساعت 17 روز 15 اردیبهشت در خانه هنرمندان ایران از برگزیدگانش تقدیر می کند.