کرسی مطالعات اسلامی در کانادا تاسیس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کرسی به افتخار امام ابدالمنعم محمد الخطاب روحانی مسلمانی که بین سالهای 1980 تا 1988 رئیس مرکز اسلامی تولدو بود در دپارتمان فلسفه دانشکده هنر و علوم تأسیس شد.

این دانشگاه که پیش از آن کرسی مطالعات کاتولیک را در سال 2000 تاسیس کرده بود دکتر مشهدالعلاف استاد فلسفه و مطالعات اسلامی را به ریاست این کرسی منصوب کرد.

دکتر العلاف پیش از این در دانشگاه میشیگان، وبستر و واشنگتن تدریس کرده و دارای تالیفات بسیاری در زمینه فلسفه اسلامی مانند اندیشه های ذاتی فلسفه اسلامی که در سال 2006 منتشر شد است.