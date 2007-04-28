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۸ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۶:۱۰

معاون برنامه ریزی استانداری استان مرکزی اظهار داشت:

بخشی از ظرفیت های تولید استان مرکزی خالی مانده است

بخشی از ظرفیت های تولید استان مرکزی خالی مانده است

اراک- خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری استان مرکزی گفت: ظرفیت برخی از صنایع مهم استان در اراک خالی است که در این زمینه نیازمند ایجاد تحول از سوی مدیریت صنایع استان هستیم.

محمدرضا امامی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: مدیریت صنایع استان باید بیشتر از توانمندی تولیدی و نیروی انسانی خود بهره ببرند که این امر نیازمند برنامه ریزی  است.

امامی پر کردن سالن های خالی صنایع را تحولی در صنایع و تولید استان عنوان کرد و گفت: این امر علاوه بر اشتغالزایی می تواند ظرفیت استان در صادرات صنعتی را افزایش دهد.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته32 شرکت و واحد تولیدی بحران زده در استان مرکزی شناسایی شده و تسهیلات لازم برای جبران بحران زدگی در اختیار آنان قرار گرفته است، افزود: این واحدها جز واحدهای تولید کننده بزرگ استان نبودند و به هرواحد در حد 300 تا 400 میلیون تومان برای مرتفع کردن مسائل کارخانه تسهیلات پرداخت شده است.

امامی پرداخت این تسهیلات را از محل قانونی طرح های زودبازده اقتصادی اعلام و عنوان کرد : با پرداخت این تسهیلات علاوه بر رفع مشکل این واحدها ، اشتغال موجود نیز حفظ شده است.

وی این واحدها را از واحدهای متوسط و کوچک استان عنوان کرد و گفت: هیچ کدام از واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ استان ورشکسته یا بحران زده نیستند اما نتوانستند از ظرفیت تولید خود به نحو شایسته در جهت افزایش تولید، اشتغالزایی استفاده کنند.

امامی وجود بیش از هزار و 600 واحد تولیدی و صنعتی کوچک و بزرگ در استان را فرصتی برای استان مرکزی دانست و یادآور شد: توجه به مسائل صنایع استان از برنامه های اولویت دار استانداری است .

 

کد مطلب 477360

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