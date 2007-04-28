بخشی از ظرفیت های تولید استان مرکزی خالی مانده است

محمدرضا امامی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: مدیریت صنایع استان باید بیشتر از توانمندی تولیدی و نیروی انسانی خود بهره ببرند که این امر نیازمند برنامه ریزی است.

امامی پر کردن سالن های خالی صنایع را تحولی در صنایع و تولید استان عنوان کرد و گفت: این امر علاوه بر اشتغالزایی می تواند ظرفیت استان در صادرات صنعتی را افزایش دهد.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته32 شرکت و واحد تولیدی بحران زده در استان مرکزی شناسایی شده و تسهیلات لازم برای جبران بحران زدگی در اختیار آنان قرار گرفته است، افزود: این واحدها جز واحدهای تولید کننده بزرگ استان نبودند و به هرواحد در حد 300 تا 400 میلیون تومان برای مرتفع کردن مسائل کارخانه تسهیلات پرداخت شده است.

امامی پرداخت این تسهیلات را از محل قانونی طرح های زودبازده اقتصادی اعلام و عنوان کرد : با پرداخت این تسهیلات علاوه بر رفع مشکل این واحدها ، اشتغال موجود نیز حفظ شده است.

وی این واحدها را از واحدهای متوسط و کوچک استان عنوان کرد و گفت: هیچ کدام از واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ استان ورشکسته یا بحران زده نیستند اما نتوانستند از ظرفیت تولید خود به نحو شایسته در جهت افزایش تولید، اشتغالزایی استفاده کنند.

امامی وجود بیش از هزار و 600 واحد تولیدی و صنعتی کوچک و بزرگ در استان را فرصتی برای استان مرکزی دانست و یادآور شد: توجه به مسائل صنایع استان از برنامه های اولویت دار استانداری است .