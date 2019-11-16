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۲۵ آبان ۱۳۹۸، ۱۸:۵۸

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

افزایش خدمات‌رسانی در خط ۵ مترو

افزایش خدمات‌رسانی در خط ۵ مترو

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو از افزایش سرویس‌های خط ۵ مترو خبر داد.

فرنوش نوبخت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که آیا امروز تعداد مسافران مترو با توجه به بارش برف و گرانی بنزین، افزایش یافته است؟ گفت: هنوز جمع‌بندی آمارهای مسافران نهایی نشده و تا پایان وقت امروز، این آمارگیری نهایی می‌شود؛ تا الان تمامی حرکت‌های قطارها به موقع بوده، مشکلی برای خدمات‌رسانی به مسافران نداشته‌ایم و تا آخر شب نیز سرویس‌دهی منظم خود به مسافران را ادامه می‌دهیم.

وی ادامه داد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای افزایش سرویس‌دهی در برخی از خطوط پرمسافر انجام شده و تا این لحظه قطارها به موقع حرکت کرده‌اند.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو با بیان اینکه با توجه به بارش‌های تهران، سرویس‌دهی در خط ۵ (کرج-تهران) افزایش پیدا می‌کند، افزود: ایستگاه‌های مترو تا زمانی که نیاز باشد و مسافران حضور داشته باشند، به خدمات‌رسانی خود ادامه می‌دهند.

کد مطلب 4773696
نورا حسینی

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