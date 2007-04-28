خصوصی سازی خدمات پشتیبانی خوابگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر سید مهدی حسینی خامنه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خدمات تعمیر و نگهداری، تأسیسات، بوفه خوابگاه و غیره از طریق مزایده و مناقصه به معاونت پشتیبانی دانشگاه پیشنهاد می شود و پیمانکاران نیز مکلف هستند از پرسنل این بخش های دانشگاه برای ارائه خدمات به کیفیت بهتر استفاده کنند.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به دیگر برنامه های این معاونت یاد آور شد: مرکز تحقیق و توسعه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی راه اندازی شده است و این مرکز وظیفه تحلیل فرآیندها در سیستم مدیریتی این معاونت را بر عهده دارد.

وی خاطرنشان کرد: تحقیق در سیکل فرآیندها و حذف شاخه های غیر ضرور از دیگر وظایف این مرکز است. در واقع برای تحلیل مناسب از وضعیت موجود باید ساختار سازمانی ترسیم، استاندارد خدمات مشخص و وظایف سازماندهی شود تا بتوانیم بهترین ساختار، استاندارد و وظایف را تشریح کنیم.

حسینی خامنه از راه اندازی کلینیک ویژه برای دانشجویان خبر داد و گفت: دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می تواند با ارائه کارت دانشجویی خود از خدمات مراکز بیمارستانی این دانشگاه استفاده کند اما برای ارائه خدمات سرپایی و سریع به دانشجویان کلینیک ویژه در معاونت راه اندازی شد.

وی افزود: این کلینیک خدمات مشاوره و سرپایی را به تمامی دانشجویان ارائه می دهد و به دلیل قرار گرفتن در معاونت دانشجویی امکان ارجاع سریع دانشجویان به مراکز بیمارستانی و تخصصی نیز فراهم شده است.