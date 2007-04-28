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۸ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۴:۵۰

خصوصی سازی خدمات پشتیبانی خوابگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی

خصوصی سازی خدمات پشتیبانی خوابگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی

خصوصی سازی در عرصه خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به دنبال توسعه سیاست های خصوصی سازی در عرصه خدمات دانشگاهی مورد توجه قرار گرفته و به همین منظور تمامی فعالیت های پشتیبانی خوابگاه ها، به بخش خصوصی واگذار شده است.

دکتر سید مهدی حسینی خامنه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خدمات تعمیر و نگهداری، تأسیسات، بوفه خوابگاه و غیره از طریق مزایده و مناقصه به معاونت پشتیبانی دانشگاه پیشنهاد می شود و پیمانکاران نیز مکلف هستند از پرسنل این بخش های دانشگاه برای ارائه خدمات به کیفیت بهتر استفاده کنند.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به دیگر برنامه های این معاونت یاد آور شد: مرکز تحقیق و توسعه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی راه اندازی شده است و این مرکز وظیفه تحلیل فرآیندها در سیستم مدیریتی این معاونت را بر عهده دارد.

وی خاطرنشان کرد: تحقیق در سیکل فرآیندها و حذف شاخه های غیر ضرور از دیگر وظایف این مرکز است. در واقع برای تحلیل مناسب از وضعیت موجود باید ساختار سازمانی ترسیم، استاندارد خدمات مشخص و وظایف سازماندهی شود تا بتوانیم بهترین ساختار، استاندارد و وظایف را تشریح کنیم.

حسینی خامنه از راه اندازی کلینیک ویژه برای دانشجویان خبر داد و گفت: دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می تواند با ارائه کارت دانشجویی خود از خدمات مراکز بیمارستانی این دانشگاه استفاده کند اما برای ارائه خدمات سرپایی و سریع به دانشجویان کلینیک ویژه در معاونت راه اندازی شد.

وی افزود: این کلینیک خدمات مشاوره و سرپایی را به تمامی دانشجویان ارائه می دهد و به دلیل قرار گرفتن در معاونت دانشجویی امکان ارجاع سریع دانشجویان به مراکز بیمارستانی و تخصصی نیز فراهم شده است.

کد مطلب 477370

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