آغاز به کار 2765 نفر در شوراهای اسلامی استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر در اراک ، مدیرکل امور اجتماعی و انتخابات استانداری مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: این تعداد در 835 روستا و 28 شهر عضو شورا هستند که باید با اولویت قرار دادن مسائل منطقه ای خود در تصمیم سازی مدیران اجرایی و نظارت بر عملکرد آنان به عنوان چشم و گوش مردم عمل کنند.

غلامرضا فتح آبادی افزود: از این تعداد عضو شورا بیش از 97 درصد را مردان و مابقی را زنان تشکیل می دهند .

وی تصریح کرد: از مجموع اعضای شوراها 5/5 درصد فرهنگی،8/7 درصد کارمند، 70 درصد کشاورز و کارگر، دو درصد روحانی، 4/1درصد خانه دار،13 درصد شغل آزاد و مابقی دارای سایر مشاغل هستند.

فتح آبادی با اشاره به عضویت 7/36 درصد از اعضای این دوره در دوره های گذشته شورا ، افزود: 66 نفر زن در شوراهای روستایی و 11 زن در شوراهای شهری حضور دارند.

وی با اشاره به اهمیت فعالیت شوراهای اسلامی گفت: هئیت حل اختلاف شوراهای اسلامی استان مرکزی امسال به طور جدی و قانونی وظایف خود را انجام می دهد تا فعالیت شوراها هرچه شفاف تر صورت گیرد.

فتح آبادی در ادامه با اشاره به اهمیت نظارت رسانه ای گفت: رسانه های استان به عنوان معتمدان مردم می توانند بر فعالیت شوراها که خود ناظر بر عملکرد مسئولان هستند نظارت داشته باشند و در پی تحقق مطالبات مردم باشند.

در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاهای استان مرکزی مردم با مشارکت بیش از 60 درصدی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستاهای خود را از بین بیش از 5 هزار نفر انتخاب کردند.