کتاب "هنر تفکر خلاقانه" منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، ایده های تازه به تاجران کمک می کند نسبت به رقبای خود برتری یابند. کارمندانی که از این ایده ها استفاده کنند و هنر تفکر خلاقانه را به کار گیرند به بهترین سرمایه های یک شرکت تبدیل می شوند.

کتاب هنر تفکر خلاقانه به مخاطب راههای عملی تبدیل شدن به یک متفکر خلاق را نشان می دهد.

هر کدام از فصول این کتاب حول محور یک ایده مرکزی ارائه شده و پس از آن توسعه داده شده است و در انتهای هر فصل نیز خلاصه ای از نکات اصلی آورده شده است.

کتاب هنر تفکر خلاقانه به مخاطب خود نشان می دهد که چگونه می تواند درک خود را از فرآیند خلاقانه نشان داده، بر موانع خلق ایده های نو فائق آمده، دید خود را وسیع تر کرده، رویکرد خلاقانه در پیش بگیرد و به عنوان یک متفکر خلاق به خود اعتماد داشته باشد.

