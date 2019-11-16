کمک معیشتی دولت قطعا نقدی است

مهدی قمصریان، رئیس مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره کمک معیشتی دولت به ۱۸ میلیون خانوار، اظهار داشت: مطابق با بررسی های صورت گرفته، این کمک قطعا به صورت نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد و بنا به صلاحدید برای هر خریدی قابل استفاده است.

این در حالی است که یک مقام مطلع در گفت و گویی که با مهر از «اعتباری بودن» کمک معیشتی دولت خبر داده و گفته بود: این کمک احتمالا غیرنقدی خواهد بود و رقم شارژ شده در کارت سرپرست خانوار می تواند برای خرید کالاها از فروشگاهها استفاده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با از سرگیری نظام سهمیه بندی بنزین و اصلاح قیمت آن، رییس سازمان برنامه و بودجه از طرح حمایتی دولت برای خانوارها خبر داد و گفت که دولت کل درآمد حاصل از اصلاح قیمت بنزین را در قالب کمک معیشتی به خانوارها اختصاص خواهد داد.

براین اساس قرار است هر ماه علاوه بر یارانه نقدی ، برای خانوارهای تک نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهار نفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان واریز شود و اولین مرحله‌ از این طرح حمایت معیشتی حداکثر تا ۱۰ روز آینده کلید می خورد.