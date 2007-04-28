به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه برنامه،‌ دولت با هدف قراردادن شیردر سبد مصرفی خانوارها به ویژه اقشارآسیب پذیر اقدام به توزیع شیر یارانه ای می کند به طوریکه درراستا اجرای این طرح و به منظور پرداخت یارانه شیرخانوار،‌دولت قیمت شیرخام را اعلام می کند وبا اعلام این قیمت ؛‌کارخانه های تولید فرآوری لبنی با خرید شیرخام و فرآوری آن اقدام به توزیع آن در بین مغازه داران می کنند .

از سوی دیگرهزینه های فرآوری وبسته بندی آن براساس روش های سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولید کنندگان محاسبه می شود تا قیمت تمام شده شیر مشخص شود .

‌هرچند که توزیع شیریارانه ای ازسوی دولت به منظورکمک به خانواروبویژه اقشارکم درآمد صورت می گیرد اما وجود این فرآیند مشکلات عمده ای را موجب شده که ضرورت اصلاح این فرآیند احساس می شود .

از حدود شش میلیون تن شیر تولیدی کشور،‌نیمی از آن در کارخانه های تولید فرآورده های لبنی تبدیل به شیر یارانه ای و سایر فرآورده های لبنی می شود که ازاین میزان ،‌حدود 5/1 میلیون تن آن شیریارانه ای خانوارومدارس است . از آنجا که برای پرداخت یارانه شیر، ‌ضرورت دارد قیمت تمام شده آن مشخص شود دولت باید قیمت شیر خام را سالانه اعلام کند.

تعیین قیمت شیرخام این انتظاررابرای کارخانه های فرآورده های لبنی فراهم می آورد تا شیرخام را با قیمت اعلام شده ،‌خریداری کنند ، گرچه سایرمحصولات خود را با توجه به کشش بازاربه فروش می رسانند.

به عبارت دیگر، با اعلام قیمت شیرخام ازسوی دولت وهزینه های فرآوری وبسته بندی ،‌قیمت تمام شده شیریارانه ای مشخص می شود اما کارخانه های تولید فرآورده های لبنی با قیمت اعلام شده ازسوی دولت سایرفرآورده های لبنی خود را با توجه به کشش بازاربه فروش می رسانند که این حالت ممکن است برای خرید شیر با قیمت بالاتر نیز توجیه داشته باشد.

بنابراین ملاحظه می شود که تعیین قیمت شیرخام با هدف دیگری است اما این هدف مبنایی برای کارخانه های فرآورده های لبنی است تا برای تولید سایرمحصولات خود ‌شیررا به قیمت اعلام شده خریداری کنند.

این موضوع ازایرادات اساسی درفرآیند توزیع شیریارانه ای به شمارمی آید که تا زمان ادامه سیاست توزیع شیریارانه ای به شکل فعلی ،‌ همچنان باقی است.

این درحالی است که علاوه برمشکل ذکرشده ،‌روش محاسبه هزینه های فرآوری وبسته بندی که توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان وتولید کنندگان صورت می گیرد دارای ایرادات اساسی است به طوریکه دراین روش علاوه برمحدودیت اسناد مالی در برخی موارد همانند طول زمان گردش کالا ،‌سرشکن کرده هزینه های مشترک ودرنظرگرفتن درصد سود برای کارخانه ها تا حدی سلیقه ای اعمال می شود.

از سوی دیگر، درکنارمشکل تعیین قیمت تمام شده شیریارانه ای توزیع شیرخانوار ؛‌مغازه داران توزیع شیریارانه ای را به عنوان ابزاری برای جذب مشتری برای خود تلقی می کند که علاوه بر اینکه افراد را مقید به خرید ازآنها می کند .در موقع تحویل شیر،‌خرید اجناس دیگری را نیز به مشتریان تحمیل می کنند.

بنابراین با توجه به مشکلات پیش روی تولید ، ‌توزیع و فروش شیر یارانه ای که زمینه های فساد را مهیا می کند ضروری است که نحوه عرضه شیر یارانه ای از نظام کنونی به نظام کارت اعتباری تغییر یابد .

به عبارت دیگر، با توسعه نظام خرید های اعتباری که طی سال های اخیر بوجود آمده دولت می تواند با تمدید ماهانه کارت اعتباری که به همین مظور در اختیارخانوارها قرار می دهد ،‌بخشی از نیاز خانوارها را برای مصرف شیرو فرآورده های لبنی پوشش داده و پرداخت یارانه را با روش فعلی حذف کند .

در راستای اجرای این طرح نه تنها دولت خود را از فرآیند تعیین شیرخام ،‌محاسبه هزینه های فرآوری و بسته بندی رها می کند بلکه با توجه به وجود لبنیات در سبد مصرف خانوار،‌ امکان استفاده افراد از کارت خود برای خرید سایر کالاها را کاهش می دهد .