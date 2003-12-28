تعداد كشته و زخمي ها افزون بر 22 هزار تن است

مهندس علي اصغر احمدي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي "مهر" با بيان اين مطلب گفت : تا كنون 10 هزار مجروح از شهرستان بم تخليه شده است كه 5 هزار تن پس از درمان سرپايي از مراكز درماني ترخيص شدند و 5 هزار تن از مجروحين نيز به دليل شدت جراحات وارده براي رسيدگي بيشتر و بستري به مراكز درماني ساير استانها اعزام شده اند .

وي افزود : در حال حاضر آخرين تعداد كشته شدگان 8 هزار نفر است و به جز اين آمار ، هيچ عدد و رقم ديگري از سوي وزارت كشور تاييد نمي شود.

مهندس احمدي به وضعيت امداد رساني در منطقه اشاره كرد و اظهار داشت : در حال حاضر بيش از 83 هزار چادر براي اسكان موقت بازماندگان ، به منطقه زلزله زده ارسال شده است و اعزام محموله هاي مواد غذايي و وسايل گرمايشي از داخل و خارج كشور به سمت منطقه همچنان ادامه دارد .

معاون امنيتي وزارت كشور به حضور بيش از 30 هزار نيروي امدادگر در منطقه زلزله زده بم اشاره نمود و تصريح كرد : در حال حاضر اقدامات پيشگيرانه بهداشتي و گند زدايي به منظور جلوگيري از احتمال بروز بيماريهاي عفوني در منطقه بم آغاز شده و به دليل اهميت و ضرورتي كه در اين زمينه احساس مي شود ، اين قضيه با جديت بيشتري پيگيري خواهد شد .