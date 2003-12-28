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۷ دی ۱۳۸۲، ۱۵:۳۹

معاون امنيتي وزير كشور در گفتگو با "مهر " :

تعداد كشته و زخمي ها افزون بر 22 هزار تن است

تعداد كشته و زخمي ها افزون بر 22 هزار تن است

تنها آمار مورد تائيد در خصوص كشته شدگان از سوي وزارت كشور 8 هزار نفر است كه پيش بيني مي شود در صورت آواربرداري كامل و نهايي منطقه تعداد كشته ها و زخمي ها به 22 هزار نفر برسد .

مهندس علي اصغر احمدي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي "مهر" با بيان اين مطلب گفت : تا كنون 10 هزار مجروح از شهرستان بم تخليه شده است كه 5 هزار تن پس از درمان سرپايي از مراكز درماني ترخيص شدند و 5 هزار تن از مجروحين نيز به دليل شدت جراحات وارده براي رسيدگي بيشتر و بستري به مراكز درماني ساير استانها اعزام شده اند .
وي افزود : در حال حاضر آخرين تعداد كشته شدگان 8 هزار نفر است  و  به جز اين آمار ، هيچ عدد و رقم ديگري از سوي وزارت كشور تاييد نمي شود. 

مهندس احمدي به وضعيت امداد رساني در منطقه اشاره كرد و اظهار داشت : در حال حاضر بيش از 83 هزار چادر  براي اسكان موقت بازماندگان ، به منطقه زلزله زده ارسال شده است و اعزام  محموله هاي مواد غذايي و وسايل گرمايشي از داخل و خارج كشور به سمت منطقه همچنان ادامه دارد .
معاون امنيتي وزارت كشور به حضور بيش از 30 هزار نيروي امدادگر در منطقه زلزله زده بم اشاره نمود و تصريح كرد : در حال حاضر اقدامات  پيشگيرانه بهداشتي و گند زدايي  به منظور جلوگيري  از احتمال بروز بيماريهاي عفوني در منطقه بم آغاز شده  و به دليل اهميت و ضرورتي كه در اين زمينه احساس مي شود ،  اين قضيه با جديت بيشتري پيگيري خواهد شد .

کد مطلب 47738

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