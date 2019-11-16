ترویج گفتمان انقلاب اسلامی به زبان هنر با جشنواره ققنوس

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل صابری بعد از ر شنبه در نشست خبری پیرامون جشنواره هنری دانشجویی ققنوس با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اهدافی که از برگزاری جشنواره هنری دانشجویی دنبال می‌شود، ترویج گفتمان انقلاب اسلامی به زبان هنر است، افزود: این جشنواره قرار است همانند ادوار گذشته به صورت سراسری در کل کشور برگزار شود.

وی با یادآوری اینکه مرحله استانی این جشنواره در زنجان برگزارشده و بهمن‌ماه امسال نیز شاهد برگزاری مراسم اختتامیه این جشنواره هم‌زمان با ایام‌الله دهه‌فجر خواهیم بود، تصریح کرد: یکی از مواردی که در خصوص برگزاری این جشنواره مدنظر قرار گرفته، موضوع نوع حمایت‌ از هنرها و سبک‌های هنری است که اولویت در این زمینه نیز هنر اصیل ایرانی اسلامی است

صابری با تاکید بر اینکه، هنر یکی از ابزارهای مهم جشنواره هنری دانشجویی ققنوس به‌شمار می‌رود، ادامه داد: امروز باید با اتخاذ تدابیری، مسیر جشنواره را درست هدایت کنیم که یکی از این راهکارها، سازماندهی و جریان‌دهی است که معتقدیم برای این مهم باید برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد.

رئیس بسیج دانشجویی استان زنجان در ادامه، یکی از مهم‌ترین اهداف برگزاری جشنواره هنری دانشجویی ققنوس را ترویج گفتمان انقلاب اسلامی به زبان هنر دانست و اظهار کرد: علاوه بر این، ترویج روحیه انقلابی و حماسی در محیط دانشجویی، کشف استعدادهای هنری دانشجویی و بسیجی و مرتبط با آرمان انقلاب اسلامی و حمایت از آن‌ها و نیز ذهنیت دادن به قشر جوان را باید از دیگر اهداف این جشنواره برشمرد.

صابری با یادآوری اینکه آثار این جشنواره از آذرماه تا دی‌ماه دریافت شده و داوری جشنواره مذکور نیز از اوایل بهمن‌ماه آغاز خواهد شد، بیان کرد: اختتامیه این جشنواره نیز قرار است هم‌زمان با ایام‌الله دهه مبارک فجر در اوایل بهمن‌ماه امسال برگزار شود.

وی خاطرنشان کرد: تناقضات سبک زندگی مدرن، استکبارستیزی، عدالت‌خواهی اجتماعی، اسلامی شدن دانشگاه‌ها، تحریم‌های ظالمانه علیه ایران و ... از جمله مهم‌ترین موضوعات این جشنواره است.