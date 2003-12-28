در فاجعه زلزله در شهر بم هفتاد هزار ايراني كشته و يا زخمي شدند

به گزارش خبرگزاري مهر، اين خبرنگار گفت: كشورهاي جهان همچنان كمكهاي انسان دوستانه خود را براي كمك به زلزله زدگان شهرستان بم راهي ايران كردند. تاكنون 20 هواپيماي حامل كمك هاي انسان دوستانه و تيمهاي پزشك از كشورهاي عربي و غربي وارد ايران شدند .

الجزيره افزود : همزمان با ارسال اين كمكها، كميته بين المللي صليب سرخ 12 ميليون دلار براي كمك به زلزله زدگان بم اختصاص داده است .

اين كميته اعلام كرد به علت كاهش دماي هوا در استان بم و رسيدن درجه هوا به زيرصفر قصد دارد اقلامي از قبيل مواد غذايي، پتو، چادر، موتور برق را براي كمك به دهها هزار خانواده آواره شهرستان بم وبه منظور حفظ جان شهروندان ايراني فراهم نمايد.

خبرنگارالجزيره گفت: تيم نجات همچنان سرگرم بيرون آوردن افراد از زير آوار هستند. استاندار كرمان گفت: تاكنون 5500جسد دفن شده است درحالي كه هنوز هزاران نفر ديگر زير آوارخروارها خاك باقي ماندند.

به گفته الجزيره ، تيم امداد و نجات در دفن كردن افراد كشته شده با مشكلات زيادي روبرو شدند. كاميون ها و آمبولانس ها درحال انتقال كشته ها به قبرستان شهر براوات هستند .

با اين حال مسعود پزشكيان وزير بهداشت ايران ازجامعه بين الملل خواست تا هرچه سريعتردارو و نيازههاي ضروري و اوليه را به ايران بفرستند .

وي گفت : تاكنون 4000 هزارنفر ازمجروحان زلزله بم به شهرهاي تهران ، شيراز ومشهد منتقل شده اند .