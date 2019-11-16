رونمایی از تابلو فرش مقاومت و یک سند چشم انداز

به گزارش خبرنگارمهر، آیین اختتامیه این کنفرانس امشب (شنبه ۲۵ آبانماه) با سخنرانی آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه، آیت‌الله محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و جمعی از علمای جهان اسلام در سالن همایش‌های زرین هتل آزادی برگزار شد.

در این مراسم، با حضور آیت الله رئیسی و علمای جهان اسلام از تابلو فرش مقاومت که مزین به آیه ۲۵۰ سوره بقره است رونمایی شد.

در این آیه آمده است: «بَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَی الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ.»؛ "پروردگارا به ما صبر و شکیبایی عنایت کن و در عبادت ما را ثابت قدم و بر کفار پیروزی بخش".

در این تابلو فرش چهره‌های جبهه مقاومت از امام خمینی(ره) تا عماد مغنیه به نمایش گذاشته شده است.این تابلو فرش توسط جمعی از هنرمندان اسلامی به صورت دستباف تهیه و به‌عنوان نمادی از جبهه مقاومت به رزمندگان این جبهه هدیه داده شده است.

همچنین در این مراسم از سند چشم انداز و راهبرد مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در افق ۱۴۱۴ رونمایی شد.

در حاشیه اختتامیه سی و سومین کنفرانس وحدت اسلامی فاطمه عبادی ، بانوی هنرمندی که با شن نقاشی‌های زیبایی را طراحی می‌کند به تصویرسازی لوگوی این کنفرانس پرداخت که اثر این هنرمند مورد تشویق علمای جهان اسلام قرار گرفت.